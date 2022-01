– A mai nap nem csupán azért számít ünnepnek, mert megnyitja kapuit ez a csodálatos sportlétesítmény, hanem azért is, mert ezzel Várpalota is bekapcsolódik Úszónemzet névre keresztelt országos programba, amelynek keretében gyermekek ezrei fognak megtanulni úszni szakemberek iránymutatása mellett. Emellett a családok, s az idősebb korosztály tagjai is kedvükre sportolhatnak lakóhelyükön – mondta el Szabó Tünde. A sportért felelős államtitkár hozzátette, Magyarország sporttörténetének legnagyobb sportlétesítmény-fejlesztési programja indult el 2010-ben, ennek egyik állomása a várpalotai tanuszoda átadása.

A létesítménynek helyet adó Csik Ferenc Parkban 1936-ban avatták fel az első várpalotai szabadtéri uszodát. A nagy eseményen itt volt az úszóválogatott is, köztük Csik Ferenc, aki Várpalota mellett döntött felkészülési helyszínként, mert itt ugyanolyan hideg a volta a medence vize, mint az a berlini olimpián is várható volt. Ahol aztán az ő álma is valóra vált, hisz aranyéremmel tért haza. Volt a városunknak egy másik, társadalmi munkában felépült szabadtéri uszodája is a Készenléti Lakótelepen, amit 1970-ben adtak át. A régi uszodát aztán 1984-ben betemették, a lakótelepit pedig a rendszerváltást követő, városunkat érintő gazdasági összeomlás temette maga alá. Egy új, modern létesítmény sokáig beteljesületlen álomnak tűnt. Volt elképzelés, terv is készült, de ezekből mostanra lett valóság sok-sok küzdelem árán – mondta el köszöntőjében Campanari-Talabér Márta, Várpalota polgármestere, aki külön köszöntötte az egykori várpalotai strand ma 91 éves úszómesterét, Bóna Klári nénit, aki személyesen is eljött az átadásra.

– A sport Magyarországon nemcsak társadalmi szerepe, hanem az emberek különleges érzelmi kötődése miatt is fontos. Ennek a nemzetnek a sport soha nem csak egy játék volt, ennél lényegesen többet jelent mindenkinek, komoly közönségszervező erővel is bír hazánkban – emelte ki köszöntőjében Juhász Roland állami vagyongazdálkodásért felelős államtitkár, aki arról is beszélt: az 1300 négyzetméter alapterületű, egyszerre 80 fő befogadására alkalmas, két medencével rendelkező várpalotai tanuszoda 1,3 milliárd forintból épült meg. – A beruházást költségvetési forrásból teljes egészében az állam finanszírozta, s az üzemeltetést is a magyar állam végzi majd. Azt gondolom, hogy a helyi önkormányzat, s a Várpalotán és térségében élő emberek csak nyertek ezzel a beruházással – tette hozzá.

Kontrát Károly, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára, a térség országgyűlési képviselője köszöntőjében kiemelte, példás összefogás eredménye, hogy elkészülhetett a várpalotai uszoda. – Csakúgy, mint négy évvel ezelőtt, a 8-as főút város elkerülő szakaszának átadásán, ezúttal is joggal mondhatjuk, hogy a várpalotaiak régi álma valósult meg ezzel a beruházással – hangsúlyozta a képviselő.