Ovádi Péter országgyűlési képviselő arról beszélt, 2015-ben hatalmas migrációs nyomás nehezedett hazánkra és Európára, a válságot pedig az országok eltérően kezelték. Georg Spöttle kiemelte, míg Brüsszel és Németország a migráció szükségességét hangsúlyozta, Magyarország elsőként emelt határkerítést, és állította meg a folyamatot. Leszögezte, a magyar kormány jól döntött, ugyanis a migráció gazdasági és társadalmi problémákat is okoz az érintett országokban.

Georg Spöttle hozzátette, mintegy kétmillió migráns érkezett a kontinensre az elmúlt években, többségük azonban edukálatlan, és nem halad az integrációjuk. Példaként Németországot említette, ahol rengeteg forrást fordítottak a menekültpolitikára, ezek az összegek azonban a szakértő szerint nem fognak megtérülni. Felhívta a figyelmet arra is, Németországban évente mintegy 370 ezer bűncselekményt követnek el a migránsok. Emellett a migráció nemzetbiztonsági kockázatot jelent, Európában több terrorcselekmény is történt néhány éven belül, amelyek bevándorlókhoz köthetők.

Ovádi Péter felvetésére, miszerint az afganisztáni helyzet kockázatokat rejt, Georg Spöttle elmondta, az ázsiai országban humanitárius katasztrófa alakult ki a tavalyi tálib hatalomátvétel óta. Emiatt egymillió afgán tartózkodik már a szomszédos Iránban, közülük a szakértő szerint sokan dönthetnek úgy, hogy elindulnak Európába, új migrációs hullámot indítva el. Georg Spöttle elmondta azt is, a megoldás nem a kvótákban, hanem abban van, hogy a segítséget kell az érintett országokba vinni. Ez munkahelyteremtést, az iskolázottság növelését jelenti, ha ez nem történik meg, a migráció folytatódni fog.

A biztonságpolitikai szakértő a rendezvény utolsó szakaszában rövid vetített képes előadást tartott, melyben élesen bírálta az ellenzéket és a baloldal vezető politikusait. Úgy vélte, nem demokráciát, hanem „kommunista diktatúrát” akarnak: a hatalom érdekében „hazugságokat terjesztenek”, kormányra kerülésük pedig „rombolást” hozna. Véleménye szerint az ellenzék az egészségügyben a magánbiztosítós modellben gondolkodik, és eltörölnék a rezsicsökkentést. Megjegyezte, a Fidesz-kormány intézkedései az ingyenes tankönyvtől a gyermekek után járó adókedvezményen át a fiatalok szja-mentességéig jelentős segítséget nyújtottak a családoknak. Zárásként egy friss kutatást ismertetett, amely szerint a magyarok többsége, tízből hét választó a Fidesz–KDNP győzelmére számít az áprilisi választáson.