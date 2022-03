Kovács Zoltán, Zirc térségének országgyűlési képviselője a példaértékű civil összefogást hangsúlyozta az új létesítmény kapcsán. Mint azt elmondta, háromszáz aláírás gyűlt össze a városban, hogy épüljön egy ilyen pálya, melyhez a helyszínt az önkormányzat biztosította, felvállalva a terveztetés költségeit is.

A kormánybiztos ötven- százalékos pályázati támogatásán felül a huszonkétmillió forintos beruházás költségének másik felét a civilek biztosították munkával, géppel és egyéb felajánlásokkal. Az egyik fő mozgatórugó Kovács Krisztián volt, aki elismerő oklevelet is átvehetett a várostól.

Révész Máriusz aktív Magyarországért felelős kormánybiztos hangsúlyozta, az a feladatuk és a céljuk, hogy megteremtsék az aktív életmód feltételeit. Fontos, hogy ösztönözzék a felnőtteket, gyerekeket a mozgásra, ez utóbbi korosztály kapcsán azt is hozzátette, hogy a mai világban a mobiltelefonokkal szemben kell versenyképes élményeket kínálni a fiataloknak.

Az egyik legsikeresebb a Bringapark programjuk, melynek keretében két év alatt már több mint száz pálya – köztük a zirci – megépüléséhez nyújtottak támogatást.

Ottó Péter polgármester örömét fejezte ki, hogy egy új sportlétesítménnyel gazdagodott a város, és hogy ilyen sokan eljöttek az átadásra: a támogatók – akik nélkül nem jött volna létre a pálya – és a gyerekek, akik azóta is folyamatosan használják azt.

Tóth András, a szakmai koordinálási feladatokat ellátó Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség (Maketusz) projektvezetője modern játszótérnek nevezte a létesítményt, amely ugyanakkor nemcsak a gyerekek, hanem a felnőttek számára is kikapcsolódást nyújthat.

Orosz Péter, a civil kezdeményezést felkaroló és a pályázatot benyújtó ACÉL-VAKOND Kerékpáros Sportegyesület elnöke köszönetet mondott minden támogatónak, és bizalmát fejezte ki, hogy még nagyobb számban használják majd a gyerekek a zirci pumpapályát.

Parti András, négyszeres olimpikon kerékpárversenyző az átadót megelőzően több kört is tett a pályán, és tetszését kifejezve hangsúlyozta, hogy a közösségépítést is jól szolgálja a létesítmény. Így hát nyeregbe pattant újra, és folytatta a részt vevő fiatalokkal együtt a tesztelést. Jó példát mutatva így tett Révész Má­riusz kormánybiztos is.