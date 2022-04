Veigl Gábor, a Balatoni Hajózási Zrt. vezérigazgatója méltatta Balatonfüred értékeit, majd közölte, a tóra hamarosan új személyhajók érkeznek. Emellett idén mintegy egymilliárd forintot költenek fejlesztésekre, így megújul a hajópark, a menetrend, frissítik a kikötőket, az arculatot, online is lehet jegyet venni. Május közepétől a megszokott Siófok, Balatonfüred, Tihany útvonal helyett közvetlen járatok indulnak Siófok, Balatonfüred, valamint Siófok, Tihany között. Balatonfüred és Balatonföldvár között pedig közvetlen járatok közlekednek majd, és a hajók megállnak Tihany-révben is. A vezérigazgató külön súlyt helyezett az együttműködésre, bízik a jó idegenforgalmi szezonban, elégedett vendégekre számít. Lombár Gábor, a 82 tagú Balatoni Szövetség elnöke egyebek mellett aláhúzta, a Balaton a Baharttal, illetve a hajózással, a hajóstársadalommal együtt egész, mely meghatározó az idegenforgalomban is. Manninger Jenő, Keszthely térségének országgyűlési képviselője kifejtette, a Balatonnál az értékek megőrzése mellett cél a mértéktartó, természetbarát fejlődés, kiemelt érték a hajózás, a vitorlázás. Nagy Gábor, Siófok alpolgármestere a várost és a kikötőt érintő fejlesztésekről beszélt. Az ünnep különleges mozzanatát adta, amikor a Szózatra felvonták a nemzeti színű lobogót a Bahart és Balatonfüred zászlaja mellett. A hajózási szezon megnyitóján szép műsor adott Balatonfüred Város Koncertfúvós Zenekara, Hégely Ákos, karmester vezényletével, a Siófoki Férfi Dalkör Egylet és Balatonfüred Város Vegyeskara. A Reformkori Hagyományőrzők Társasága virággal köszöntötte a hajósokat. Az ünnepségen a Bahart ingyenes sétahajózásra vitte az érdeklődőket a Szent Miklós hajóval.