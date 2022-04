A beruházás előkészítése során a Székesfehérvár - Tapolca vasútvonalán található tizenöt helyszínen készültek el a felvételi épületek, állomási előterek felújítása, átépítése és akadálymentesítése, továbbá az állomások és megállóhelyek közvetlen környezetének rekonstrukciója kapcsán az engedélyezési és kiviteli tervek, valamint a kivitelezéshez szükséges engedélyek is megszerzésre kerültek, derült ki kérdéseinkre küldött válaszból. A fejlesztés fő célja az érintett vonalszakaszon az akadálymentes kapcsolatok kiépítése, valamint az utaskomfort növelése.

A NIF Zrt-től azt is megtudtuk, hogy beruházás keretében Polgárdi, Füle, Balatonakarattya, Csittényhegy, Balatonkenese, Balatonfűzfő, Balatonalmádi, Káptalanfüred, Alsóörs, és Aszófő helyszíneken a felvételi épületek rekonstrukciója is megtörténik a mai kor követelményeinek megfelelően, amely a komfortos és akadálymentes használaton felül a környezet rendezését is magába foglalja. Az érintett helyszíneken megújulnak a várók, hűtés-fűtés rendszer épül ki, felújításra kerülnek a mellékhelyiségek, és a szolgálati helyiségek, így a pénztárak is.

Balatonfüreden (de például Balatonalmádiban is) az aluljárók is megújulhatnak, és az új liftekkel akadálymentessé válhatnak az állomások

Forrás: J

Ezen túl 10 állomáson, illetve megállóhelyen magasperon létesülhet, így biztosítva azok akadálymentes megközelítését, valamint a szintbeni beszállást - a villamosítás óta a vonalszakaszon is megjelent - Flirt motorvonatokra. Peronépítéssel érintett helyszínek körébe tartozik: Füle, Balatonfőkajár-felső, Csajág, Balatonakarattya, Csittényhegy, Balatonalmádi, Káptalanfüred, Csopak, Balatonarács és Balatonfüred.

Füle esetében új, a település központjához közelebb eső peron jöhet létre, Balatonalmádi és Balatonfüred esetén pedig az aluljárók is megújulhatnak, és az új liftekkel akadálymentessé válhatnak. A projektben WIFI nem kerül kiépítésre.

A feltételes közbeszerzési eljárásokban szerződött nyertes ajánlattevőkkel kötött vállalkozási szerződések hatályba léptetésének feltétele a forrást biztosító támogatási szerződés és beruházási összeg rendelkezésre állása. A kivitelezés tervezett ideje a peronépítéssel érintett részek esetében 15 hónap, a fennmaradó öt helyszín esetében pedig 1 év. A vállalkozási szerződések a közbeszerzési eljárás eredményes lezárása esetén idén ősszel kerülhetnek megkötésre.