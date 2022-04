A Bakonybéli Szent Gellért Napköziotthonos Óvoda beíratást hirdet május 4-én (szerda) 8-14 óráig, és május 5-én (csütörtök) 10-16 óráig a 2022-2023. nevelési évre. Minden olyan gyermek beiratkozását várják, aki 2023. augusztus 31-ig betölti a 3. életévét. A törvény értelmében lehetőség van a 2,5 életévet betöltött gyermek óvodai felvételére is, ezért aki ezzel a lehetőséggel élni kíván, a 2023. augusztus 31-ig 2,5 életévét betöltött gyermeket is be kell íratnia az óvodába. A beiratkozáshoz szükséges a gyermek lakcímkártyája, Taj kártyája és a gyermek születési időpontját igazoló bármely dokumentum.