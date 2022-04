A település vezetője kifejtette, többek között homlokzati és belső festésen esett át az óvoda épülete, valamint légcserélő rendszert is kialakítottak a csoportszobákban.



– A Magyar falu program keretében tudtuk megvásárolni az ÁFÉSZ-bolt épületét, ahol saját forrásból tornaszobát alakítottunk ki az óvoda részére. A Belügyminiszté­rium pályázatának köszönhetően 400 méter hosszúságban járdát újítottunk fel, amely a 2020-as beruházásokkal együtt közel egy kilométer hosszú megújult járdaszakaszt eredményezett – jegyezte meg a Naplónak nyilatkozva ­Burghardt Ferenc. Hozzáfűzte, önerőből az Ilona utca egy részén 140 méteres hosszúságban aszfaltos járdát építettek, továbbá megkezdték a főút mellett egy gyalogút kialakítását, amely lehetővé teszi a temető biztonságos megközelítését a lakosság számára.

Burghardt Ferenc polgármester Fotó: Polgár Bettina/Napló



– Az idei terveink között szerepel az említett gyalogút folytatása és a temető közelében egy parkoló kialakítása. Idén is számítunk a Magyar falu program pályázati forrásaira, ennek érdekében négy pályázatot nyújtottunk be a tervezett beruházások finanszírozásához – magyarázta a polgármester. Mint mondta, idén Pápakovácsiban szeretnék fogadni a német testvértelepülésük, Tannheim delegáció­ját, hogy közösen ünnepeljék meg a kapcsolat 20. évfordulóját, továbbá a terveik között szerepel számos kulturális program lebonyolítása is.