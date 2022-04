Mezei József, a VeMPSZ elnöke évértékelőjében kiemelte, hogy elismerés és tisztelet jár a polgárőrség minden tagjának az önkéntességükért, a közterületen végzett munkájukért és a töretlen elhivatottságukért, amelynek eredményeként Veszprém megye közbiztonsága tovább erősödött. Hozzá tette azt is, hogy megyei szövetség működése biztosított és kiegyensúlyozott volt. A polgárőrök jól teljesítettek a megyében, sikerült növelniük a pandémiás időszakban is a szolgálati órák számát. Egy polgárőr átlagosan 76,43 óra szolgálatot teljesített. Az elvégzett szolgálat értéke a kapott támogatás több, mint ötszörösét tette ki. A polgárőrök amellett, hogy végzik a napi közterületi, bűnmegelőzési feladataikat, részt vesznek a határvédelemben és a menekültek ellátásában, irányításában is. Az idei tervek kapcsán az elnök megjegyezte, hogy szeretnék növelni a polgárőr egyesületek létszámát, tovább növelnék a szolgálati órák számát is, szeretnének előre lépni a megyei iroda kivitelezésében, folytatnák a tavaly elmaradt képzéseket, és egy jó hangulatú polgárőr napot is tartanának. Fontos feladatuk lesz a fiatalítás, mert a polgárőrök átlagéletkora 55-60 év a megyében.





Túrós András az Országos Polgárőr Szövetség (OPSZ) elnöke megjegyezte, hogy alapvetően elégedettek a Veszprém megyei polgárőrök munkájával. Az elnök nagyra értékeli azt, hogy a lakosság majdnem egy százaléka, azaz 3080 polgárőr van megyénkben. Stabil az egyesületek száma is, ugyanakkor hozzá tette azt is, hogy az aprófalvas Veszprém megye 117 településén nincs polgárőr egyesület, de szeretnék, ha létrejönne, mert az egyesületek nemcsak a bűnmegelőzés és a közbiztonság védelme miatt szerveződnek, hanem számos, a lakosságot szolgáló tevékenységet is végezhetnek. Az elnök elmondta azt is, hogy a polgárőrségnek van rangja, a kormányzat és az önkormányzatok 60-70 százaléka is kiemelten támogatja a polgárőrséget. Az országban 650 polgármester és 2500 önkormányzati képviselő is polgárőr, sőt az új Parlamentben 12 olyan országgyűlési képviselő lesz, aki tagjai valamelyik polgárőr egyesületnek. Túrós András jó hírrel is érkezett Herendre. Elújságolta ugyanis, hogy plusz hétmillió forint érkezik az OPSZ-től a megyébe, és az összeget formaruha vásárlásra, informatikai fejlesztésre és kerékpárok, illetve segédmotoros kerékpárok beszerzésére fordíthatják majd az egyesületek.





Anda György, a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság rendészeti főkapitány-helyettese gratulált az eredményekhez és az elvégzett munkához. Hangsúlyozta, hogy az a közbiztonság, amely ma a megyét jellemzi nem lenne ilyen jó szinten a polgárőrök tevékenysége nélkül. Kérte a polgárőröket, hogy minél nagyobb számban legyenek kint a közterületeken, akár önállóan, akár a rendőrséggel közösen és a járási koordinátorok, egyesületi vezetők még jobban működjenek együtt a helyi rendőr parancsnokokkal. A közeli feladatok közül kiemelte a megyét is érintő Giro d’Italia kerékpáros versenyt, amelynek biztosításához mintegy 450 emberre lesz szükség.





A közgyűlésen elismeréseket is átadtak a huzamosabb időn át kiemelkedő munkát végző polgárőrök részére. Az év veszprémi polgárőre címet Borbély Zoltánnak ítélte oda Veszprém megyei jogú város közgyűlése 2022-ben. A díjat Mezei József adta át a kitüntetettnek. A rendőr alezredes, a Balatonalmádi Rendőrkapitányság vezetője, aki a rendőri hivatása mellett 1991-től polgárőrködik. A Veszprém Megyei Polgárőr Szövetség elnökségében 26 éve tevékenykedik, jelenleg elnöki tanácsadóként, és a tavalyi évben újjá szervezte a megyeszékhelyen a korábban megszűnt polgárőrséget.





Az elismerések átadása után újabb négy évre Mezei Józsefet választotta meg egyhangúlag a 73 küldött a Veszprém Megyei Polgárőrségek Szövetsége elnökének. Megválasztották a szövetség elnökségét is, és titkos szavazással döntöttek a Felügyelő Bizottság tagjairól.