A program a Ringató Bölcsőde csöppségeinek előadásával kezdődött, majd Németh Edina bölcsődevezető beszédében kiemelte, egy nagyon szép, modern nevelési intézményt, jó szakembereket vehetett át, így folytatva a szakmai munkát. A vezetése alatt eltelt négy évben is tovább színesedett, gazdagodott az intézmény.

– Munkatársaimmal igyekeztünk küldetésünknek megfelelően a ránk bízott gyermekeknek pozitív élményekkel teli, elfogadó közösséget biztosítani, harmonikus személyiségfejlődésüket tudatosan és tervszerűen alakítani, valamint a testi, értelmi és szociális képességeiket a szülőkkel együttműködve erősíteni. Számomra vezetőként az is nagyon fontos, hogy a munkatársaim is szívesen lépjenek be reggelente a bölcsődébe – fogalmazott Németh Edina.

Ármás Jánosné az intézmény első vezetőjeként szívesen emlékezett vissza a kezdetekre, a bölcsőde működésének korai időszakára. – Fájó szívvel hagytam itt a csoportot, amikor megszületett az unokám, de sok időt szerettem volna vele tölteni. Ti, akik itt vagytok most a bölcsődében, szeressétek a gyerekeket, mert a lét napfényei ők. A legszebb muzsika a gyermekkacaj – mondta el Ármás Jánosné.

A Ringató Bölcsődét 2005-től 2018-ig irányító Sipos Tamásné is mosolyogva idézte fel az ott töltött éveket. – Amikor beléptem a kapun, rögtön előjöttek az emlékek. Örömmel látom, hogy kívül és belül egyaránt sokat fejlődött, szépült az intézmény – mondta el.

Campanari-Talabér Márta polgármester is elismeréssel szólt a Ringató Bölcsődében végzett színvonalas szakmai munkáról. Elmondta, az önkormányzat lehetőségeihez mérten a jövőben is minden segítséget megad, hogy jó körülmények között nevelhessék itt a kisgyermekeket.

A beszédeket követően a bölcsőde folyosóján kiállításon idézték fel az elmúlt évtizedek meghatározó pillanatait, majd családi napra várták a gyermekeket és szülőket. Az apróságok a fárasztó ugrálások közepette kiélhették művészi hajlamaikat, sőt, még arcfestésre is adódott lehetőség. A színes kavalkádban a rendőrautó megérkezése hatalmas érdeklődést váltott ki, melyet rögtön birtokba is vettek a bölcsődések.