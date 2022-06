A község vezetője hozzátette, hogy ezzel is a jövőbe vetett bizalmukat fejezik ki. Ha egy településen élnek olyanok, akik hisznek a jövőben, akkor számukra van is jövő.

Magyarpolányban még nem épült gyerekeknek tornaszoba. A polgármester reméli, hogy hamarosan az iskola is gazdagodhat egy ilyen létesítménnyel. Az ünnepségen a polgármester elmondta, hogy a beruházás 112 millió forintba kerül. Grőber Andrea, a Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke köszöntőjében kijelentette, a beruházással régi álmuk valósul meg.

Grőber Andrea, a Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke hangsúlyozta: A kisgyermekek testi és lelki nevelésében fontos a mozgás és a sport. A mozgásos foglalkozásokat az udvaron, rossz idő esetén a csoportszobában tartják.

A beruházás megvalósítására a nemzetiségi önkormányzat több pályázatot nyújtott be, mindegyik sikeres volt. A tornaszobát, amelyet a tervek szerint jövő év elején adnak át, az iskolások és a helyi közösségek is használhatják. A nemzetiségi önkormányzat köszönetét fejezi ki Ritter Imrének, a magyarországi németek országgyűlési képviselőjének, Kovács Zoltán országgyűlési képviselőnek, Grőber Józsefnek, Holczinger László műszaki ellenőrnek. A közbeszerzési eljárásban a helyi Unger-Bau nyert.

Az alapkőletételi urnába betették a beruházás előzményeiről szóló okiratot, fotókat a településről, az intézmény dolgozói és az óvodások névsorát. A rendezvényen az óvodások néptáncoltak, majd a Magyarpolányi Német Nemzetiségi Dalkör tagjai egy dalt énekeltek, harmonikán kísért Grőberné Adorján Renáta.