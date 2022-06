Az önkormányzat a Magyar falu program pályázaton 40 millió forint támogatást nyert el belterületi utak felújítására. Az állami forrásból járda épült a Tóth Árpád utcától az iskola főbejáratáig, új forgalmi csomópont készült a Tóth Árpád – József Attila utca kereszteződésénél, valamint új aszfaltréteget kapott a Tóth Árpád utca, a Rákóczi utca vége, a Kossuth utca és a Kötéssűrű utca egy szakasza vízelvezetéssel együtt, valamint mart aszfaltréteggel burkolták a Felsődomb utcát, részletezte Pál-Gyarmati Katalin.

A kormány önkormányzatok számára kiírt fejlesztési pályázatán 15,3 millió forinthoz jutott a település. A támogatást ötmillió forinttal kiegészítve új aszfaltréteget kapott a Radnóti és az Ady utca, valamint a település saját költségvetéséből a Radnóti utcából nyíló két zsákutca aszfaltozását is elvégezte mintegy 3,4 millió forintért, mondta el a polgármester.

A településen nemcsak utak újulnak meg, hanem a közszolgáltatásoknak helyet adó épületek is. Az Egészségház épületének felújítása a napokban fejeződött be: a Magyar Falu Programban (MFP) mintegy hatmillió forintot nyert el a település, a támogatásból kicserélték a tető alatti fóliát, valamint kifestették a belső helyiségeket és nyílászárókat. Ugyanebben a programban nyert ötmillió forintból finanszírozták az óvoda kerítésének teljes cseréjét is. A településen elkezdődött a kutyák és macskák ivartalanítása, valamint az ebek mikrocsippel történő jelölése, ezt szintén az MFP pályázatán nyert közel 1,5 millió forintból tudják elvégezni.

– A sok nyertes pályázatért és beruházásért köszönet illeti Kontrát Károly országgyűlési képviselőt, aki mindig segíti, hogy településünk tovább fejlődhessen – fogalmazott a polgármester. Pál-Gyarmati Katalin arra is kitért, az önkormányzat az elmúlt hónapban több szemeteskukát is kihelyezett a település utcáira, hogy megelőzze az utcai szemetelést. Az edényeket Kováts Lajos helyi lakó ajánlotta fel.