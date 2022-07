Hozzátette, a Városkártya bevezetésével azonban szükséges volt a sümegi kiállítóhelyek belépőjegyét egységesíteni. Eszerint a Kisfaludy Emlékházban a teljes árú jegy 1000 forintra, a kedvezményes és csoportos jegy ára 500 forintra módosult. A muzeális intézmények látogatóit megillető kedvezményekről szóló kormányrendelet alapján a muzeális intézmények állandó és időszaki kiállításait ötven százalékos kedvezményes belépődíj fizetésével látogathatják a kedvezményre jogosultak. A sümegi lakosok az emlékház kiállításait ahogyan eddig is, továbbra is díjmentesen látogathatják. - Érdemes betérni, hiszen interaktív múzeumi eszközökkel, izgalmas időszaki és értékes állandó kiállításokkal várunk mindenkit - tette hozzá Végh László.

A kártya a Tourinform Sümeg irodában kapható, valamint a Fogadó a Két Tölgyfához szálláshelyen is megvásárolhatják a városba érkező vendégek. A sümegi városkártya egy napra szól, tulajdonosa pedig információt kap arról, hogy milyen kiállítások látogathatók meg, s mindezt jóval kedvezőbb áron teheti meg, mintha külön-külön venné meg a belépőket az adott helyszíneken.

