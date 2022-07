– Kétévente, mindig más nyugat-európai helyszínen rendezi meg az Európai Faépítészeti Versenyt (Timber Construction Europe) az Európai Ácsszövetség; Franciaország, Svájc, Németország, Ausztriából Dél-Tirol. Ezek azok az országok, amelyek erős faipari vállalkozói tagsággal rendelkeznek. A versenyeket mindig egy faipari vásárhoz kapcsolják, ezért volt idén Köln a helyszín.

Piltman Miklós magánszemélyként tesz sokat azért, hogy a fiatal magyar ácsok mind jobban megismerjék a szakmát. Saját telephelyén, Nagyvázsonyban évente hirdeti meg és bonyolítja le (József-nap környékén, mert ő az ácsok védőszentje) a Schifter Partyt, amely mára rangos szakmai továbbképzésnek számít; az ország legkülönbözőbb részeiből jönnek Nagyvázsonyba tanulni a pályakezdő ácsok. A mester szerint azért is szervezik ezeket a találkozókat, hogy megtalálják a szakma versenyzőit a nagy európai megmérettetésekre. Tíz éve már, hogy a nagyvázsonyi mezőnyből kerülnek ki a magyar versenyzők.

– A Covid miatt idénre minden összecsúszott, mert volt Köln, októberben az ács szakmacsoportban jön a Worldskills verseny is, amelyet Baselben rendeznek, szintén egy faipari vásárhoz kapcsolódóan. Tizenheten indultak az előbbin, a verseny megnyitóját is egy vásári pavilonban tartották. Érdekessége volt a mezőnynek, hogy most először egy hölgy is versenyzett; Yvanka de Reus, aki megnyerte a holland bajnokságot.

Ahogy hallottuk, ez az ácsszakmai verseny a legnehezebb típus, mert előre semmit nem lehet róla tudni; megjelenik a versenyző kézi szerszámaival, szerkesztőeszközeivel, és várja a feladatot, amelyet elkészülte után annyi tagú zsűri bírál el, ahány országból érkeztek a versenyzők: a csapatok szakértői alkotják a zsűrit. Itt a legszigorúbb a pontozás is; külön számít a tervrajz, a felrajzolás, a megmunkálás. A versenyző nemzetek általában három indulót neveztek, a magyar stáb összesen volt háromtagú: Piltman Miklós, a csoport vezetője, a szakértő Forró Máté (aki Euroskills- és Worldskills-szakértő is), és az induló Lampert Benedek. A versenyfeladat egy három modulból álló makett elkészítése volt, amelynél ferde helyzetű szelemenek fokozták a nehézségi szintet. A magyar versenyző az eddigi legjobb magyar eredményt érte el, nyolcadik lett. De ki is Lampert Benedek?

– Győri fiú, harmadéves építészmérnök hallgató, végzett ács. Szerencsés volt az indulása, mert az apja is ács, de kellett az elhatározása és a cél melletti kitartása is – elsőéves korában, amikor Nagyvázsonyba jött a Schifter Partyra, már arról beszélt, hogy a legjobb akar lenni. Ehhez a kölni verseny igen jó bemutatkozásnak bizonyult.