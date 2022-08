Az alapos előkészítés után bográcsokban rotyogtak az ízletes halászlevek augusztus közepén a Rákóczi Telepi Tagiskola udvarán, ahol három csapat vállalkozott arra, hogy megméresse magát.

– Tíz éven át minden nyáron megrendeztük itt, az iskola udvarán a főzőversenyt is magában foglaló Pléhcsárda-napot, ám a pandémia miatt két éven át nem tudtuk megtartani a népszerűvé vált programot. Most újra megpróbálkoztunk egy baráti találkozóval egybekötött halászléfőző verseny szervezésével, igaz, a korábbinál némileg kisebb léptékben, hiszen nem tudunk egyik napról a másikra visszatérni a korábbi nagy rendezvényekhez. Kissé csalódott vagyok, mert előzetesen sokan jelezték részvételi szándékukat, s bár az utolsó pillanatban lemondták, de ettől függetlenül jól sikerült a program – mondta el kérdésünkre Einreinhof Attila.

A szervező Rákóczi Telepi Baráti Kör elnöke elmondta: aktív időszakot tudhatnak maguk mögött, hiszen folyamatosan szépítik a városrészben található Szent Borbála teret, s nagy erőkkel készülnek a szeptemberi bányásznapra is.

Ami a főzőversenyt illeti, nem volt egyszerű dolga a Sipos Tamás vezette zsűrinek, hiszen az önkormányzati képviselő Zöld Istvánnéval és Zergi Orsolyával kiegészülve finom, ízlésesen tálalt halászleveket kóstolhatott. A legjobbnak a Pálffy László és csapata által készített étel bizonyult, a második helyen a fiatal horgászok alkotta Mr. és Mrs. csapat, a harmadikon a házigazda Rákóczi Telepi Baráti Kör végzett.