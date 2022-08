Egymás után rendezték meg a hagyománnyá vált falunapokat a Balaton-felvidéken, melyeken idén is izgalmas, színes programok várták a kicsiket és nagyokat. Kontrát Károly, a térség országgyűlési képviselője a vöröstói falunapon elmondta: „Vöröstó, mint a többi kistelepülés a választókerületben, szépen fejlődött az elmúlt időszakban. Az utóbbi két és fél év alatt hetvenmillió forint támogatást kapott a község, melyből felújították, bővítették a faluházat, játszótér épült, falubuszt, traktort szereztek be. Ez is azt mutatja, hogy a kormány nem hagyja magára a kistelepüléseket.”

A képviselő hozzátette: a közelmúltban a pécselyi, az óbudavári, a mencshelyi, a balatoncsicsói és a tagyoni falunapon is tapasztalta, hogy nagyon összetartó közösség alkotja a településeket, melyek bármikor számíthatnak egymásra, és természetesen a képviselőjükre is. A munka nem áll meg, mert az eddigi eredmények mellett a polgármesterekkel, a helyiekkel átbeszélték a terveiket, amiket, ahogy eddig is, ezután is szívesen támogat. – Hajrá, magyar vidék! – zárta gondolatait.