A kultúrház belső felújítása is fontos lenne, ott a külső már korábban elkészült. Szigetelték az épületet, kicserélték a kazánt, a nyílászárókat, és részleges tetőcsere volt. A belső felújítást követően mozitermet alakíthatnak ki és megújulhatna az ifjúsági klub, valamint a könyvtár.

A Magyar falu program hatmillió forintos támogatása segíti az új fűnyíró traktor vásárlását, a gépet ősszel adják át hivatalosan. A korábbi fűnyíró már meglehetősen koros, viszont a település nagyon sok zöldterülettel rendelkezik, csak a Ludas-tó környékén van négyhektárnyi, amelyet folyamatosan rendben kell tartani. Amellett a temetőt és az utcákat ugyancsak. Az utak, járdák állapota is megkívánná a rendbetételt, a korábban kapott konszolidációs támogatás fedezte a járdák egy része felújításának elkészültét, de folytatni kellene a munkát. Nehezíti a helyzetet, hogy a belterület ellenére a járdák és az árkok egy része a Magyar Közút tulajdona, ettől függetlenül a település karbantartja azokat. Néhány éve többmilliós ráfordítással tették rendbe, és ahol kellett, cserélték ki a vízátereszeket, ez a feladat azonban újra aktuális.

A Kossuth és a Petőfi utcában geodéziai felmérést készíttetett a Veszprém Megyei Közgyűlés egy, a járdák felújítását célzó pályázati támogatáshoz, a községben több mint 500 méter hosszan kellene megoldani a biztonságos gyalogos közlekedést. Többek között a faluközpontban, de a tó mellett is elkelne a járda, utóbbi helyen mintegy kétszáz méter hosszúságban.

Két közút vár aszfaltozásra, a Táncsics köz és a Kossuth utca egy 300 méteres szakasza. A többi utat a szennyvízcsatornázást követően helyreállították.