Navracsics Tibor területfejlesztésért és uniós források felhasználásáért felelős miniszter úgy fogalmazott, hogy bár hősökben, áldozatokban, gáláns lovagokban gazdag történelmet tudhatunk magunkénak, mégis évről évre hullanak ki emlékezetünkből emberek, felejtjük el őket. Ők már csak akkor hozhatók vissza, ha célzottan keressük, kutatjuk őket levéltárakban, regiszterekben, könyvekben, régi dokumentumokban. Fontos személyek tűnhetnek el a nemzet életéből, amelyben nem csak maga az eltűnés fájdalmas, hanem az is, hogy ők már nem tudnak példát mutatni nekünk életútjukkal. A sümegi temető ebből a szempontból egy igazi kincsestár, ahol visszanyúlhatunk a már-már feledésbe merült nagyjainkhoz, akik életművükkel, magatartásukkal példát mutatnak nekünk, vagy csak emlékeztetnek minket arra, hogy milyen erős is volt valaha a magyar társadalom - fogalmazott a miniszter a mostani fejlesztés jelentőségére utalva.

Végh László polgármester arról beszélt, hogy a sümegi temetőben olyan személyek is nyugszanak, akik nem csak a település, hanem az ország, a haza szempontjából is kiemelkedő szerepet töltöttek be. - Sümeg eddig is megbecsülte nagy halottait, de örömmel fogadtuk a Nemzeti Örökség Intézete részéről ideirányuló figyelmet, amely jelentős előrelépést jelent a tájékoztatás, főként az idelátogató vendégek, turisták tájékoztatása terén.

Móczár Gábor, a Nemzeti Örökség Intézete főigazgatója arról szólt, hogy a mai nappal kilenc településen áll az úgynevezett okos parcellakő, amely jelzi a látogatóknak, hogy olyan helyen járnak, ahol a Nemzeti Sírkert részeként védett nyughely található. - Maga a parcellakő kicsi, de jelentősége annál nagyobb, ugyanis legnagyobbjainkat jelöli, olyanokat, akik a nemzet történelmében kiemelkedőt alkottak. Sümegen nyugszik Kisfaludy Sándor költő és múzsája, Szegedi Róza, valamint Kisfaludy Móricz honvédtiszt, dr. Felletár Emil gyógyszerész és Bozó Pál katonatiszt - tette hozzá.