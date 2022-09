Az avatási ünnepségen Navracsics Tibor területfejlesztésért felelős miniszter méltatta a község erejét.

- Kővágóörs nem csak természeti szépségeiről és előnyös fekvéséről híres, hanem arról is, hogy szembe kell néznie azzal a problémával, amivel a többi Balaton-parti településnek is. Az év mind a 12 hónapjában meglehetősen sokan jönnek ide látogatni a falut, vagy itt laknak, ez a második, vagy éppen a fő otthonuk. Annak ellenére, hogy a falu ellátó rendszere kicsi népességre van tervezve, de annál sokkal nagyobbat kell kiszolgálnia, eddig is meg tudtuk oldani ezt a problémát. Örülök, hogy ha segíthetünk az itt élőknek, hogy az általuk megszokott, vagy annál magasabb életszínvonalon élhessék életüket. Hiszen ez azt is jelenti, hogy akkor többen jönnek ide látogatóba, többen választanak itt maguknak ingatlant és ez a falu fennmaradását, az itteni közösség megerősödését is jelenti. Az ilyen, a közszolgáltatások magasabb működési színvonalát lehetővé tevő beruházások nem csak a jelent, hanem a jövőt is szolgálják. Különösen, ha egy gépkocsiról van szó, amely fenntarthatósági szempontból is dicséretes és azt bizonyítja, hogy Kővágóörs nem csak a jelenben, hanem a jövőben is gondolkozik – mondta a miniszter és gratulált a gépjárműhöz.

Fotós: Tóth B. Zsuzsa/Napló

Horváth Dezső polgármester arról beszélt, hogy a 15 milliós beszerzéssel vásárolt gépkocsi a közterület fenntartási feladatokat könnyíti meg a jövőben. – A községnek van mivel dicsekednie. Az utóbbi négy év alatt közel 900 milliós uniós és állami fejlesztési forrás, kormányzati támogatás jutott a településnek. Ebből kétmilliárdos fejlesztést hoztunk létre. Legutóbb közel 25 milliós támogatást kaptunk az egykori Speiz kocsma épületének teljes felújítására. A község ingyen vagyon átadás keretében kapta meg a pálkövei településrészen az úgynevezett nádas házat és Bajcsy-Zsilinszky házat. Terveink szerint a Kernács ház is a falué lesz, továbbá az elkerülő út megépítése sokat segítene - mondta a polgármester és hozzátette, hogy céljaik elérése érdekében számítanak a miniszter támogatására a jövőben is.

Az ünnepség végén Szabó Tímea címzetes főjegyző, Navracsics Tibor és Horváth Dezső együtt vágta át a gépkocsin elhelyezett nemzeti színű szalagot