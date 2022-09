1990. május 18-án Gróf Rudolf vezetésével jött létre a faluvédő egyesület. Az egyesület áldozatos és fáradhatatlan munkája eredményeképpen már ’91-ben felavatták a második világháború áldozatainak tiszteletére emelt emlékműveket a református temetőben és Balatonakarattyán a Margit-vonalnál. Az egyesület 1992-ben felújította a Soós Lajos emlékére állított obeliszket, majd a Hősök kertjében található, negyven éven át sérülten álló első világháborús emlékmű restaurálása is megtörtént. Az idők folyamán az egyesület vezetői posztját előbb Ambrus György, majd Pulai Istvánné Irénke néni vette át, mindketten igyekeztek tovább folytatni az elődök munkásságát, egy olyan közösség vezetői lenni, akik szeretik Balatonkenesét, és tenni akarásukkal példát mutattak az itt élőknek. Szabó Tamás 2017 decembere óta elnöke az egyesületnek. Vezetésével újjászületett a szervezet, az elnökségi tagokkal közösen új célokat tűztek ki maguk elé. Az elmúlt években a Napló is folyamatosan nyomon követte munkájukat, hírt adott a Tátorján Mesetér megszületéséről, a több mint száz önkéntes közös munkáiról, az összefogás erejéről, a kenesei tájház felújításáról, illetve a jelenleg is tartó munkálatokról a megújuló Iparos Ház kapcsán.

Tóth-Renczes Kata, a rendezvény háziasszonya beszédében elmondta, harminc év hosszú idő, egy emberöltő, amelyben a generációk egymás után vették át a város szépítésének, jobbá tételének a feladatát. Jurcsó János, Balatonkenese polgármestere kiemelte, a faluvédő egyesület, majd később a városvédők szerencsés helyzetben vannak, hiszen mindig kiváló egyesületvezetők irányították a szervezetet és segítették a munkát. – Egy közösség akkor működik, hogyha az abban tevékenykedő emberek önzetlenül és azonos célt szem előtt tartva, tisztán „játszva” segítik egymást. Ez ebben az egyesületben működik, ennek eredményeképpen pedig újabb és újabb lépéseket tesznek a város szépítéséért, most például hétvégéiket és idejüket nem sajnálva azért, hogy az Iparos Ház elkészüljön. Mi, akik a haszonélvezői vagyunk az elvégzett munkáiknak, csak a hála és köszönet hangján tudunk megszólalni: köszönjük, hogy aktívan dolgoztok, és harminc év után is az önzetlenség és a segíteni akarás vezet benneteket – tette hozzá Jurcsó János.

Kontrát Károly országgyűlési képviselő ünnepi beszédében elmondta, immár harmadik ciklus óta Balatonkenese és a térség országgyűlési képviselője, és hálás a közösségnek, amiért bizalmat szavaztak neki és csapatának ismételten. – Folyamatosan azon dolgozom, hogy a település és a térség belém fektetett bizalmát megszolgáljam, és örülök annak, hogy az Iparos Ház felújításának a beindításában és több közös cél megvalósításában is részem lehetett. Nagyon nagyra tartom a városvédők munkáját, hiszen egy település fejlődését nem csak az határozza meg, hogy milyen polgármestere, képviselő-testülete vagy országgyűlési képviselője van, hanem az is, hogy milyen erős civil szervezetei vannak. A jubiláló szervezet egy ilyen biztos pont, erős szikla a város életében. Azt gondolom, hogy azok, akik ennek a városvédő egyesületnek a tagjai, azzal, hogy a szabadidejüket nem kímélve, önkéntes alapon azért a nemes célért tesznek mindennap, hogy a város fejlődését szolgáljak, ők maguk is gazdagodnak a közösséghez tartozás erejével – emelte ki Kontrát Károly.

Szabó Tamás, a Balatonkenesei Városvédő Egyesület elnöke ünnepi beszédében háláját fejezte ki az egyesületet támogató tagoknak és önkénteseknek is. Elmondta, nagy megtiszteltetés ilyen elődök után vezetni egy szervezetet, és ez a szervezet nem működhetne az önkéntesek és a tagok hozzáállása nélkül.

Az ünnepségen plakettekkel köszönték meg a korábbi vezetők munkáját, illetve levetítették az egyesület elmúlt harminc évéről szóló rövidfilmet is. Az est további részében pedig a Pannónia Citerazenekar előadását hallgathatták meg a résztvevők. A rendezvény a Magyar falu program Falusi civil alap 2021 civil szervezetek programszervezési pályázata támogatásával valósult meg a 30 éve Balatonkeneséért - A Balatonkenesei Városvédő Egyesület múltja, jelene, jövője címmel.

Fotós: Nagy Lajos/Napló

A szervezet városért tett törekvései, a karácsonyi ajándékok évek során hagyománnyá váló osztása, a város hagyományainak megőrzése és az elődök tisztelete mind a közösség összetartó erejét formálja. Olyan szeretettel és energiával fordulnak városukhoz, az abban élőkhöz, ami talán példa nélküli, és arra készteti a más városokból érkezőket is, hogy minél több időt töltsenek el Balatonkenesén, hogy ők is segíthessék ezt a különleges várost, részesülhessenek a közös munka örömében és az önkéntesség felszabadító érzésében.