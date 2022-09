Kontrát Károly országgyűlési képviselő virággal gratulált a jeles évforduló alkalmából, majd hosszan felidézték a közös szép emlékeket és beszéltek a falubeliekről, ugyanis a képviselő és Nagy Gyuláné, Lenke néni is nyárádi származású.

Az asszony idős kora ellenére rendkívül jó kedélyű, pozitív gondolkodású, hajszálpontosan emlékezett mindenre, kitűnő fizikai és szellemi egészségnek örvend, évtizedeket letagadhatna a korából. Három gyermeke született, három unokája és két dédunokája van.

Kontrát Károly parlamenti képviselő és Szanyi Szilvia polgármester köszöntötte születésnapján a százéves Nagy Gyuláné Lenke nénit

A kérdésre, hogy mit tart a hosszú élet titkának, úgy mondta, semmi különös recept nincs, örülni kell az életnek, a legapróbb dolgoknak is. Fontos nagyon az aktivitás, ő a mezőgazdaságban dolgozott, ahol délben finom szalonnát ettek, mellé otthon sütött kenyeret vittek, aztán rövid pihenés után folytatták a kemény munkát. Lenke néni nyárádi otthonukban emellett ellátta a háztartást, a családot, az állatokat, dolgozott a konyhakertben, szenvedélye a hímzés volt. Mindig azt ették, amit a kert adott, saját zöldségeket, gyümölcsöt. Esküszik a friss levegőre, nyitott ablaknál alszik télen is, reggelente pedig egy kupica pálinkával indítja a napot.

Az idős asszonyt Lajkó Frigyes alpolgármester is felköszöntötte.