– Hagyomány a Veszprémi Állatkertben, hogy ősszel, egy napos hétvégén megrendezzük a mozgássérültek napját – fogalmazott a Napló érdeklődésére Török László, az állatkert igazgatója. – Ez a gondolat több mint egy évtizedes. Azóta van kitűnő kapcsolatunk a veszprémi egyesülettel, amellyel számos közös, nagysikerű programunk volt. Ezt a látogatást is minden évben várják és várjuk mi is.

Az intézményvezető hangsúlyozta: a nap folyamán kötetlenül nézhették meg a vendégek az állatkertet, annak 600 lakóját és természetesen a legújabb fejlesztéseket. Akik szerettek volna, azok szakemberekkel, zoopedagógussal járhatták be a helyet. Csizmadia Károly mesélt sok-sok érdekességet az élővilágról, míg Török László az állatkertet mutatta meg. Sőt, amennyire lehetett, közel is mentek az egyesület tagjaival egy-egy állathoz, így a fókákat etették meg együtt, mint ahogy almával kedveskedtek az elefántoknak, de az orrszarvúaknál is járt a csoport.

Török Lászlótól megtudtuk azt is, hogy alapítványuk támogatásának köszönhetően a kerekesszékes látogatók és kísérőjük díjmentesen nézhették meg az állatkertet. Kérdésünkre, hogy mennyire akadálymentes a létesítmény, azt a választ kaptuk: az intézmény két részből áll, a hagyományos területen a kiemelkedő domborzati viszonyok miatt lehetetlen volt teljes mértékben akadálymentessé tenni a helyet, azonban a gulya-dombi rész 20 hektáron teljesen akadálymentes.

A Mozgássérültek Aktív Egyesülete nevében Mesterházy Zsolt elnök nyilatkozott lapunknak. Elmondta, az állatkerttel évek óta megszervezik ezt a programot, amiért köszönettel tartoznak.

– Olyan dolgokat láthatunk, tapasztalhatunk, és olyan helyekre juthatunk el kerekesszékkel, amely talán egy hétköznapi látogatónak sem adatik meg – fogalmazott. – Testközelben lehetünk az állatokkal, ami egy mozgássérült ember számára hatalmas élmény. Egy kuriózum az életünkben.