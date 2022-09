Jött fekete, barna és világosabb színű, rövid-, hosszú-és szálkás szőrű, normál, törpe és nyúlász méretű, csendes és ugatós kis tacskó is, akik gazdáikkal együtt nagyon élvezték a találkozást a fajta társaikkal. Eredetileg vadászkutyának tenyésztették a városi élethez is kiválóan alkalmazkodó rövid lábú és mozgékony kis jószágokat. A rendezvény évről évre egyre több érdeklődőt vonz. A vidám találkozót bemutatók, államvédelmi tájékoztató és kitűnő szórakoztató programok is színesítették. Rendeztek ügyességi-és szépségversenyt is a kutyusok részére, a nevezési díját jótékony célra, a Veszprém Megyei Kutató-Mentő Szolgálat Alapítványnak ajánlották fel.