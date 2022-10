A közel egyhetes rendezvénysorozatot Lelki egészség TERMÉSZETesen címmel rendezték meg.

Balczár Lajos, a Pszichiátriai Gondozó főorvosa, a Horgony alapítvány kuratóriumi elnöke elmondta, szervezetük céljai között szerepel a pszichiátriai betegeket érő előítéletek csökkentése. Ennek érdekében minden évben a lelki egészség napja, október 10-e körül a stigmatizációt csökkentő programot tartanak.

Az idei évben a természettel való kapcsolódásra fűzték fel az eseménysort. A nyitott foglalkozássorozat programjain bárki részt vehetett: kreatív kézműves-foglalkozást és zeneterápiát is tartottak. Népszerű volt az állatasszisztált terápiás foglalkozás is. Ennek kapcsán a főorvos elmondta, a kutya kommunikációs hidat képez a terápiába nehezen vonható személyek és a szakemberek között.

Pénteken az Agóra környezetében szerveztek szemétszedést, míg az esemény zárásaként többek között Csányi Vilmos etológus tartott előadást a kutya kommunikációjáról. A zárórendezvényen Bázsa Botond önkormányzati képviselő is köszöntötte a résztvevőket.