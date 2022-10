A megjelenteket Horváth József alpolgármester köszöntötte, aki elmondta, hogy a 63 éves város az elmúlt évtizedekben sokat fejlődött. Az első szakaszban, 1990-ig a nagyüzemek uralták. Az 1970-es és 1980-as években nagy számban épültek a panellakások. A rendszerváltást követően a gazdasági struktúra is átalakult, a nagyvállalatok bezártak, helyettük az ipari parkban számos új vállalkozás jött létre. A panelprogram keretében 2002 óta újulnak meg a magas beépítésű házak, korábban egyharmadát az állam, ugyanennyit az önkormányzat vállalt a költségekről, a maradék egyharmadát a tulajdonos. Az állami támogatás megszűnt, de a program folytatódott: a költségek felét az önkormányzat, a másik felét a tulajdonos vállalja. Az önkormányzat több száz millió forintot fordított a célra, de az energetikai korszerűsítés haszna leginkább most, az energiaválság idején tapasztalható. A város fejlődik, gyarapodik, a kijelölt házhelyek elfogytak, ezért született meg Ajka Újváros gondolata.

Az első előadó, Hornyák Attila, Ajka főépítésze előadásában kiemelte, hogy a rendszerváltást követő megtorpanás után a 2000-es években megindult a gazdasági növekedés. A városvezetés új alapokra helyezte a fejlesztést. A legfontosabb a városközpont kialakítása volt. A Torna-patak revitalizációja jelenleg is zajlik, a művelődési ház megújítása, a bevásárlóközpont épületének és környezetének a rendezése, az Agóra létrehozása fontos feladat volt. A Csónakázó-tó és környékének a fejlesztése is folyamatos, előzetes tervezés szerint játszótereket, parkolókat építenek, a megújuló középületek és lakóházak környezetét is korszerűsítik. Új létesítményeikre, a jégcsarnokra, a kosárlabdacsarnoka és az uszoda épületére is büszkék.