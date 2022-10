Kontrát Károly, a térség parlamenti képviselője az ünnepi eseményen abbéli örömének adott hangot, hogy az eredményeket - ha jelképesen is - , de át tudják adni a településen élőknek. A falu szerinte rendezett, szép, ám hogy az is maradjon, a most beszerzett gépek is kellenek a hozzáértő, elhívatott emberek mellett. Elmondta, választókerületébe 45 település tartozik, és 39-re vonatkoznak a Magyar falu program pályázati lehetőségei. Hangsúlyozta: a 2023-as költségvetésben is vannak források ezen pályázatokra.

Kriszt András polgármester a Magyar falu program keretében beszerzett járműveket és eszközöket mutatta be az érdeklődőknek. A település pályázat révén más mellett új kisbuszhoz, fűnyírókhoz és fűkaszához jutott. Örömmel beszélt az ugyancsak új traktorról és utánfutóról, amelyek szintén megkönnyítik majd a falu életét. Megköszönte az országgyűlési képviselő segítségét, akire - mint mondta - az elmúlt években mindig számíthattak. Bélafi Károly alpolgármester, falugondnok részletesen is szót ejtett a járművekről. Előszőr a korábbi kisbuszról, amely a Magyar Máltai Szeretetszolgálathoz került, míg az új is minden kihívásnak megfelel, így az óvodásokat és a szépkorúakat biztonsággal tudják majd szállítani. A másik munkaeszközről elhangzott: azért döntöttek ezen kistraktor mellett, mert "jól fel lehet öltöztetni", hiszen nagyon sok kiegészítő rendelhető hozzá. Számokat is említett: a traktor utánfutóval, három jó minőségű fűnyíróval és fűkasszával 15 millió forintot kóstált, és ugyanennyibe került a falu új francia gyártmányú kisbusz is. A korábbi beruházásokat is felelevenítette, így a ravatalozó 22 millió forintba, míg az Ifjúsági utca megújítása 38 millió forintba került.

Az átadás végén áldást mondott és megszentelte az eszközöket Gere Dávid Márk plébános.