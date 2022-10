A Veszprém–Balaton 2023 (VEB 2023) EKF program vízióját és részleteit pénteken 17 órától Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter, Porga Gyula polgármester, Markovits Alíz, a Veszprém–Balaton 2023 Zrt. vezérigazgatója és Mike Friderika programfejlesztési igazgató mutatja be a Szent Imre térnél felállított nagyszínpadon. A programbemutató házigazdája a veszprémi kötődésű színésznő, Lékai-Kiss Ramóna lesz.

Péntek délután és este a Kossuth Lajos utcán és a Bástya üzletház melletti téren több helyszínen ismerkedhetnek meg a jövő évi program részleteivel az érdeklődők – többek között a VEB 2023 EKF kilenc tartalmi alappillérével, klaszterével, amelyek köré a 2023-as események csoportosulnak.

Az Élménytérben – amely egész hétvégén nyitva lesz – különleges vizuális élmény várja az érdeklődőket, valamint lehetőség lesz csatlakozni a Ragyogók! önkéntes csapathoz is.

Péntektől válik elérhetővé a VEB 2023 EKF Android és iOS rendszeren használható mobilalkalmazása is, amelynek letöltői meglepetésajándékot kaphatnak a rendezvény ideje alatt.

A sétálóutcán a 2023. január 21-ei megnyitón teljessé váló közösségi installáció is elindul, az Ételudvarban, a food truckoknál (mozgó büféknél) pedig a VEB 2023 EKF, valamint a régió ételeit és italait kóstolhatják meg a látogatók.

Az érdeklődőket ezen a napon izgalmas kísérőprogramok, például mesemondás, zsonglőrbemutató, szikratetoválás, óriás bábok felvonulása és a városrészi baráti körök zászlóinak bemutatója is várja.

Késő délutántól estig koncertek is szórakoztatják az érdeklődőket, fellép Vázsonyi János, az Improgress duó, Varga Helena és zenekara, valamint a The Bluesberry Band.