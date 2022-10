Megnyitóban Csillag Zsolt kancellár felelevenítette, hogyan indították útnak az első rendezvénysorozatot. Tőle Gazsi Attila VOSZ-alelnöke vette át a szót, aki az Északi Szomszédok Szövetkezet társadalmi felelősségvállalásának fontosságát emelte ki.

A tematikától eltérően két előadást is hallhattunk. Farkas András NyugdíjGuru News címmel beszélt az átlagéletkor kitolódásáról, aminek köszönhetően az embereknek lehetőségük van tudatosabban tervezni az életüket. Elmondta, hogy a magyarországi nyugdíjrendszerben milyen változásokért érdemes kampányolni.

A szünet után Bak Klára, az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának egyetemi adjunktusa tárta fel a Szövetkezeti Kutatóintézet munkáját, és örömét fejezte ki a rendszer gördülékeny működése miatt.

Dolgos Attila, az Északi Szomszédok Nyugdíjas Szövetkezet elnöke kiemelte, hogy a szövetkezet számára mennyire fontos a társadalmi szerepvállalás, ami nemcsak a Nyugdíjas Egyetem szervezésében merül ki, hanem más közösségépítő programok létrehozásában is. Továbbá örömét fejezte ki, hogy idén a szövetkezet fennállásának 5. évfordulóját közösen ünnepelhették meg. Kővári Edit, a Pannon Egyetem egyetemi docense és Gulyás Barbara, az Északi Szomszédok Nyugdíjas Szövetkezet veszprémi területi vezetőjének segítségével külön díjazták azokat, akik a kezdetektől a szövetkezeten keresztül vállaltak munkát.

A fő szervezők biztosították a résztvevőket a további rendezvényekről, amelyek közül már több elérhető a megye másik városaiban is, nem csak a megyeszékhelyen.

A rendezvénysorozat célja a tudásvágy fenntartása, kielégítése mellett olyan szociális tér biztosítása, ahol a rendezvény résztvevői új kapcsolatokat építhetnek, pár órára kiszakadhatnak a mindennapi rutinból. A következő alkalomra november 16-án kerül sor, amikor újabb érdekes előadások és kulturális programok várják a hallgatókat.