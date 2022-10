Ma újra próbálkoztunk, ezúttal a belvároson keresztül, a színház – Jókai utca útvonalon – annak ellenére, hogy tudtuk, hogy az Óvári utcán csatornázási munkálatokat folytatnak.

A turbó körfogalomban kiválóan lehetett haladni, köszönhetően annak, hogy a gyalogosoknak ott most megtiltották az átkelést. Legtöbben a Vörösmarty térnél lévő átkelőt választják ehelyett, így itt most több a gyalogos. Előzetes félelmeink ellenére jól haladhattunk a színház előtt, nem zavarja az egyirányú forgalmat a sávlezárás. Úgy tűnik, jó döntés volt a kétirányú forgalom megszüntetése, még ha sokaknak ez kerülőt is jelent.

A viadukt felújítása miatt választottuk a Toborzó utca–Jókai utca útvonalat, ahol azonban további lezárásokba botlottunk, a Ruttner-ház előtti lámpás akadály után újabb útfelbontások miatt kényszerültünk szlalomozásra, emellett egy lakóház tetejének lebontása miatt egy szinte áthatolhatatlan porfelhőn is át kellett vergődnünk. De mivel itt a forgalom még nem nagy, jó tempóban haladhattunk végig a ,,Hosszú utcán".

Ez a következő napokban változhat, mert sokan most szembesülnek azzal, hogy a viadukt burkolatának felújítása is megkezdődött, így vélhetően kerülőutakat keresnek majd.