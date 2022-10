A régóta üres virágágyásokban több teherautónyi földet cseréltek, pótoltak, trágyáztak, az alapanyagot Csuri Lajos biztosította a munkához. A templom melletti területen az önkormányzat támogatásával gépi földmunkát végeztek, hogy előkészítsék a levendulaágyást, amelybe több mint háromszáz tövet ültetnek. A palántákat Balikó Csaba és Puska Marianna támogatásával tudták beszerezni, a tulipánhagymákat szintén. Utóbbiak is a helyükre kerültek, a napokban szinte mind a harminc tag kivette részét az ültetésből, földmunkából.

A faluközpontban a parkban füvesítenek hamarosan, és folytatják a levendula ültetését, de pünkösdi rózsát, őszirózsát és margarétát is kaptak, bugás hortenziát és bíbor kasvirágot is ültetnek, hogy minél virágosabb legyen a terület. Megfelelő sűrűségű beültetés esetén elég lesz majd heti egy alkalommal öntözni az ágyásokat. Az egyesület tagjai a Bogyay-kastély környékét is rendbe teszik, most a járda melletti területet ültetik be levendulával, és egy sziklakertet alakítanak ki még idén. Jövőre tovább virágosítanak, füvesítenek, de padokat is elhelyeznek, hogy az épülethez illő legyen a környezet.

Eközben az egyesület tagjai sorába újabb személyek jelentkeztek.