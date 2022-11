A "VHK" Veszprémi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kftáprilis 1-től november 30-ig havonta egyszer házhoz menő zöldhulladék gyűjtést biztosít a kertvárosi övezetekben. A szolgáltató emlékeztetett, a házhoz menő zöld-gyűjtéshez szükséges edényeket a Haszkovó utcai ügyfélszolgálatunkon tudják megvásárolni a lakosok. Az edényeket az ürítés napján reggel hat óráig kérik kihelyezni a közterületre, hogy a begyűjtés zavartalanul megtörténhessen. Amennyiben a zöldhulladékgyűjtéshez vásárolt edény űrmérete kevésnek bizonyulna, az ügyfélszolgálaton lehetőség van a többlet elhelyezésére szolgáló gyűjtőzsák beszerzésére is. Korábban azt is közölték, a zöldhulladékot csak a gyűjtőedényből és az emblémázott zsákból ürítik. Az egyéb zsákokban, ömlesztve, kötegelve a ház elé, vagy a közterületre helyezett zöld hulladékot, vagy faágat nem szállítják el. A lakosok dönthetnek úgy is, hogy a Kistó utcai hulladékgyűjtő udvarba szállítják be a felgyűlt zöldhulladékot. Ez ingatlanonként évi 150 kilogrammig térítésmentes. Időpontfoglalásra online van lehetőség.