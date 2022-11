– Az energiaköltségek mindig jelentős hányadát jelentették az önkormányzatok üzemeltetési kiadásainak. Az elmúlt esztendőkben komoly lehetőségek nyíltak arra, hogy e téren megtakarítást eredményező beruházásokat végezzenek, aki időben ébredt, az most helyzeti előnybe került az uniós szankciók miatti jelentős áremelések következtében. Ezek nem látványos beruházások, de hasznosak, a számlán látszanak eredményeik – mondta el Kovács Zoltán országgyűlési képviselő.

– Nyolc éve spórolunk a fűtéssel. Két középületben – a községházán és az Esterházy-kúrián – teljesen, a művelődési házban a klubhelyiségben új kazán vásárlásával, puffertartály be-, kémény visszaépítésével visszaállítottuk a fatüzelést. Így az önkormányzati dolgozóinkkal a közmunkaprogramban végzett munkák során kitermelt gallyakkal, ágakkal fűtöttünk. Ezzel jelentős megtakarítást értünk el. A községházára új, energiatakarékos gázkazánt vásároltunk, de azt a mostani helyzetben nem használjuk, itt is fával fűtünk. Pályázatok segítségével az épületet leszigeteltük, a nyílászárókat kicseréltük, és napelemrendszer termeli az áramot. A gyógyszertáron több, egy szolgálati lakáson az összes nyílászárót kicseréltük. Így jelentősen tudtuk csökkenteni az energiaigényt – kezdte tájékoztatását Völfinger Béla polgármester.

Az óvodára szintén napelemrendszert telepítettek, levegőszivattyúk, hűtő-fűtő klíma révén a megtermelt áramot fűtésre is használják. Itt a kondenzációs gázkazánt az őszi, a téli szünetekben, tartós hidegekben kapcsolják be. A gázt csak meleg víz előállítására használják, de vizsgálják a kiváltás lehetőségeit.

A művelődési ház a legnagyobb fogyasztású épület, ha korlátozásra lesz szükség az energiaárak miatt, itt kezdik. Energetikai felújítása százmilliós költséget jelentene. Több kisebb pályázat nyomán került ide klíma, részben javult a villamos hálózat, tudtak új nyílászárókat beépíteni, de maradtak hatvanas évekbeliek is. A nyugdíjasklub helyisége újra fűthető fával, de ide is napelemeket telepítenek hamarosan.

Az új orvosi rendelő minden szempontból energiatakarékos megoldást kapott, több önkormányzati épületen napelemek működnek, évekre elegendő ág, gally áll rendelkezésre, s utóbbi tüzelőanyagok folyamatosan újratermelődnek, a faaprítékot a szociális szövetkezet és a közmunkaprogram dolgozói állítják elő. Ehhez többféle gépük van, és tárolószíneket építettek. Az intézményekben és a köztéri lámpáknál ledes világításra térek át.

– Az elmúlt nyolc év munkájának, a végrehajtott beruházásoknak köszönhetően évente többmilliós megtakarítást értünk el, nem ért bennünket védtelenül az energiapiaci drasztikus drágulás. További energiahatékonysági terveken gondolkodunk, újabb napelemes rendszereken például a köztéri világításban, takarékos elektromos fűtőtesteken. Keressük a megoldását a földmunkák során kitermelt tuskók hasznosításának, tanulmányozzuk a lehetőségét hőszivattyú, áramtároló alkalmazásának, aprítékfűtési mód kialakításának, a fatárolás bővítésének – sorolta a faluvezető.