Erről Táborosi László polgármester adott tájékoztatást a község legutóbbi eseményén. Amint elmondta, az idei év sikerei közé tartoznak a Veszprém–Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa (EKF) projekt támogatásával megvalósult programok, amelyek színesebbé tették a település életét és öregbítették hírnevét. – Jó úton haladunk egy kisebb kulturális központ kialakításának megvalósítása felé. A különféle programoknak helyet adó kultúrház, a közösségi terek pályázati támogatásból újultak meg. Felújítottuk a színháztermet, a külső teraszt, valamint kül- és beltéri mozirendszert szereztünk be. Folyamatosak a színházi, bábszínházi előadások, koncertek minden korosztály számára. A művésztábor tovább működik, idén már második alkalommal várta az alkotókat. A napokban írtuk alá a Zöldút pályázatot, amely keretében a régóta várt kápolnaépítés is elkezdődhet hamarosan, az egykori postaépület megújul és hasznosul. Több üresen álló ingatlan várt és talált új funkcióra a fentieken kívül néhány évvel ezelőtt. Ilyen például a régi iskola, a bérlakások, sőt, még egy telephelyet is vásárolhattunk. Az önkormányzat továbbra is igyekszik kihasználni minden lehetőséget a község folyamatos fejlesztéséhez, a fenntartható, a közösség érdekeit szem előtt tartó beruházások megvalósításához. Az elmúlt két évben jelentősen megnőtt a kisgyermekek száma a faluban, egyre több család telepedik le Uzsán. Szeretnénk nekik és valamennyi korosztálynak lehetőséget biztosítani a szabadidő hasznos eltöltéséhez. Ehhez minden adott: játszótér, sportolási lehetőség, fedett tér mozival, felszerelt konyha, kemence. A családi programok, piknikek szervezésének lehetőségét ezek ugyancsak biztosítják. De a jövő támogatásai, például a Magyar falu program, a Balaton Fejlesztési Tanács pályázatai, az EKF sok lehetőséget tartogat még számunkra – mondta a polgármester.