Az ünnepi alkalom első haszonélvezői a gyerekek voltak, akiket kézműves-foglalkozás fogadott, de ez szimbolikus is egyben. Mindez nemcsak a jelennek, de a jövőnek is készült. A projekt megvalósítását és végigvitelét a Káli Kövek Közhasznú Alapítvány vállalta magára, és amint azt Csúri Ákos, mindezek megálmodója az egybegyűlteknek többek között elmondta, az alapítvány arra szegődött, hogy egész éves programokkal lássa el a környék településeit és az ide látogatókat. Ezek központja lesz az alkotó- és rendezvényház, amely ugyanakkor a Kőfeszthez hasonlóan nyitott és befogadó. A felmerült kérdésekre megnyugtatásul közölte, hogy az üzemeltetés télen is megoldott, ami ezekben az energiaválságos időkben különösen fontos.

A nemzeti színű szalag ünnepélyes átvágása után Navratil Andrea csodálatos énekét hallgathatták a zord időjárás ellenére szép számban megjelentek, majd Czár Péter atya a tőle megszokott és mindig hitet adó derűvel megáldotta a helyet, a Tördemic Tánegyüttes műsorát követően a bejárás során pedig lehetett tovább ámuldozni.