Az esemény kezdete előtt az érkezőknek Ovádi Péter országgyűlési képviselő (Fidesz–KDNP) adott át ajándékcsomagot.

Porga Gyula polgármester (Fidesz–KDNP) köszöntőjében arról beszélt, Veszprémben a karácsonyt a kis közösségek és a nagyobb, városi közösség is megünnepli. Hozzátette, Veszprémben az idei advent különlegesebb, mint máskor: Jézus Krisztus születésének ünnepe mellett a várakozás része, hogy a karácsony után alig egy hónappal, január 21-én megnyitja a város az Európa kulturális fővárosa-évadot. Elhangzott, Veszprém 69. városként viselheti a kitüntető címet.

Porga Gyula kitért rá, nehéz időszak után és egy bizonytalan időszak előtt áll az ország. Ennek kapcsán úgy vélte, a rosszból ugyanannyi jut Veszprémben is, mint a többi hazai településen, ugyanakkor az EKF-cím révén a jóból több jut a városba és a térségbe a jövő évben, mint máshol, ami átsegítheti a közösséget a nehézségeken is.