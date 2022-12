- Kezdeményezéseinkkel, külön fesztivállal és számos más tevékenységünkkel felkaroljuk a szemmel látható és a láthatatlan kereszteket cipelő embertársainkat. Az új évben már ahhoz is megteremtünk minden körülményt, feltételt, hogy mindenkinek elérhető legyen a kultúra, a színház varázsa, és mindenki a maga számára elengedhetetlen biztonságban tudjon töltődni az előadások során, így az autisták is – mondta el sajtótájékoztatón Kellerné Egresi Zsuzsanna.

Az igazgatóhelyettes hozzátette, az autistabarát intézménnyé válásra felkészülés során a társulat szoros kapcsolatot alakított ki a megyében élő érintett családokat összefogó AutiSpektrum Egyesülettel, és szeretne példát mutatni, tapasztalatai alapján segíteni e téren más kulturális intézményeknek, akár Veszprémben, akár vidéki, fővárosi teátrumoknak.

Az AutiSpektrum elnöke, Brokés Judit az elmúlt hónapokban szakmai tudását adta át a színházban dolgozóknak, hogy ott kialakíthassák a megfelelő körülményeket az autista nézők fogadásához. „Nincs olyan autizmusspecifikus segítség, amely egy egészséges embernek ártana” – szögezte le Brokés Judit. Nekik viszont zavaró lehet néhány erőteljes színpadi hatás, akkor is, ha zenerajongók, így például a hangosabb dalok. Ilyenkor hasznos a hangtompító fültok. Ennek használatát biztosítják, és akiknek nincs rá szükségük, azoknak felhívják a figyelmét az autizmussal élők igényeire.

A Petőfi Színház hivatalos weboldalán minden információ megtalálható a programmal kapcsolatban. Emellett hang- és fényhatásokat tartalmazó videókat töltöttek fel, továbbá a színházépületben való eligazodást segítő kisfilmet. Készítettek egy úgynevezett támogatókészletet, amelybe hangtompító, stresszlevezető játék, a színház belső terét mutató térkép és egy kártya került, amivel probléma esetén a nyugalomszobában tudnak elkülönülni az autizmussal élők. Szintén bevezettek egy olyan kártyát, amely az érintetteknek kedvezményes jegyváltási lehetőséget biztosít.