Karácsony közeledtére, az adventi időszakra utalva közösségi szeretetcsomagnak nevezte az adományt Kovács Zoltán országgyűlési képviselő. A tűzmegelőzést nemcsak a tűzoltók, hanem az egész társadalom kiemelt feladatának nevezte. Úgy gondolta, hogy ez a támogatási forma nagyon hasznos lehet a társasházaknak, egyetért e téren a szakemberekkel. Hangsúlyozta, hogy nagyobb baj esetén életeket is menthetnek az időben jelző, riasztást adó készülékek.

Több mint négyszáz társasházi lakás van Zircen. Ha akár egyben tűz keletkezik, az sajnos elegendő ahhoz, hogy sok család élete munkáját tönkretegye, hiszen könnyen több ingatlan károsodhat – hangsúlyozta ifj. Szelthoffer Ferenc, a Zirci Önkormányzati Tűzoltóság parancsnoka az eszközök átadásakor. Elmondta, hogy az elmúlt időszakban is előfordult több olyan eset, amikor valami meggyulladt egy lakásban, s ezek mind emberi hanyagságból, figyelmetlenségből adódtak, ezért is tartották nagyon fontosnak a füstérzékelő készülékek beszerzését.

A helyszínen kiderült, hogy az akciót az Országos Tűzvédelmi Szövetség kezdeményezte, annak keretében három készüléket adományozott a Veszprém Megyei Tűzoltó Szövetségen keresztül a Zirci Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek. Ezt követően a szakemberek felvették a kapcsolatot a társasházak közös képviselőjével, aki elmondta, hogy tizenkilenc olyan lépcsőház van Zircen, ahol nem távfűtéssel, hanem lakásonként egyedileg, előfordul, hogy vegyes tüzelésű kályhákkal oldják meg a fűtést. Mivel ezek nagyobb veszélyforrást jelentenek tűzvédelmi szempontból, további készülékekkel bővítették az adományt. A forrást ehhez Kovács Zoltán országgyűlési képviselő révén biztosították.

A tűzoltónak az is feladata, hogy igyekezzen megelőzni a tűzeseteket, például felhívja a figyelmet az óvintézkedésekre, de ha mégis felcsapnak valahol a lángok, akkor a füstérzékelő készülékek segíthetnek abban, hogy kevesebb kár keletkezzen – zárta gondolatait a tűzoltóparancsnok.