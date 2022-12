Az ingyenes program során családias, ünnepi hangulatú vendéglátással várták minden hétvégén a Mindenki Karácsonya programra ellátogatókat. Civil szervezetek, helyi cégek és családok is kitelepültek, házi készítésű süteményeket, illetve sült kolbászt is lehetett kóstolni, a Balatonkenesei Városvédő Egyesület pedig nagy bográcsokban főzte a finomságokat. A kitelepült bódék mindegyikében volt lehetőség adományt bedobni, amelyet a Balatonkenese Városért Közalapítvány támogatására fordítanak majd. A gyűjtés célja az volt, hogy a település szociálisan rászoruló családjainak, idős lakosságának segítsenek az összegyűlt összeggel.

Jurcsó János, Balatonkenese polgármestere a Napló kérdésére elmondta, a 2023-as év talán még nehezebb lesz minden család számára gazdaságilag, a helyi közösség pedig a szívén viseli ezt a kérdést. – Az önkormányzat szociális bizottságához beérkezett kérvényekhez fogjuk hozzápárosítani az itt összegyűlt adományokat, akár pénzbeli vagy tárgyi, ezúton az állami normatíva által meghatározott szociális keretet kiegészítve. Az önkormányzat számára is érezhető az energiaválság, a villanyszámlánk tízszeresére nőtt, a gáz is hat-hétszeres áron érkezik majd hozzánk, ebben az ügyben bízunk az állam támogatásában mi is. A település lakói most a karácsonyra és az ünnepekre fókuszálnak, az év ezen szakasza az idei év számvetéséről szól, mi is ezt tesszük – tette hozzá a polgármester.