– Akkor érdemes fejleszteni egy települést, akkor érdemes a pedagógusoknak dolgozniuk a faluban élőkért, ha ott van egy összetartó közösség. Csetényben épp ez az a plusz, amiért iránytű lehet más községeknek – mondta el Ovádi Péter országgyűlési képviselő a jubileumi rendezvényen, és kiemelte annak jelentőségét, hogy az óvónők mekkora empátiával, odafigyeléssel fordulnak a gyerekek felé.

Nagy Attila polgármester arról beszélt, hogy falujukban az óvodával ötven éve megteremtették a szülők támogatásának lehetőségét, a közelmúltban infrastruktúrája és szakmai programja is megújult, utóbbi folyamatosan elismeréseket érdemel ki.

Abban a füzetkében, amelyben ötvenféleképp fogalmazták meg egykor és a most oda járók, az ott dolgozók, miért lehet annyira szeretni a fél évszázados fennállását ünneplő intézményt, Kelemen Anita, az óvoda vezetője felidézte, milyen fontos volt számára gyermekkorában az ő óvónője, és szerinte mindenkinek kell hogy legyen egy ilyen „Vilma nénije", aki vigasztalást, szeretetet, biztonságot ad; ő maga is az szeretne lenni a csetényi ovisoknak.