– Amikor a jelenlegi testület elkezdte a közös munkát, az kicsit döcögősen indult a világjárvány miatt, de nem dőlhettünk hátra, fókuszálnunk kellett a Veszprém–Balaton2023 Európa Kulturális Fővárosa program tervezésére. Szerencsére óriási hajrában, de városrészi szinten megvalósultak a vázolt elképzelések. Mindig hittem abban, hogy csak olyan fejlesztésekkel érdemes foglalkozni, melyeket a lakosság igényei hívnak életre. Igyekeztem pontszerűen elosztani a fejlesztési gócokat a körzetben. Egyik az Egyetem–Csikász–Csermák utca környéke lett, a Stadion utca környéke a másik, a harmadik pedig az Egry-lakótelep. Az első helyszínen közösségi tervezést hívtunk életre, ennek előfutára volt a Csermák és Csikász utcai új parkolóhelyek kialakítása és a Csikász–Egyetem utca sarkán lévő park rendezetlen állapotának megszüntetése. Feljebb, a stadion területén megvalósult a tornászgyakorló, a futókör, s nemrég fejeződött be az új fű lerakása. A Kemecse utcában kialakítottunk egy hetvenöt állásos parkolóhelyet, befejeztük az Egry úti óvoda felújítását, itt kétszázötven méter hosszú járdaszakasz is megújult. A napokban kezdődik a városban a közvilágítási lámpák korszerűsítése, fontos, hogy ez a Botev utca mögött indul. Eddig hiányzott itt a közvilágítás, ezt pótoljuk nyolc-kilenc lámpatesttel. A lámpák korszerűsítése folyamatosan zajlik majd az egyetemi városrészben is az előttünk álló néhány hónapban.

– Maximalista, örök elégedetlen vagyok, de ez előny, észreveszem, miben kellene még javulni – hangsúlyozza Csik Richárd

Fotó: Benkő Péter/Napló

Csik Richárd hisz abban, hogy a képviselői munkát csak közösségi tervezésre, személyes kapcsolatokra, párbeszédre építve lehet folytatni. – A tennivaló rengeteg, de úgy érzem, elindultunk a fejlődés útján. Terveim között kiemelten szerepel a zöldfelületek, parkok, járdák felújítása, parkolóhelyek átgondolása, újak kialakítása a lakók igényei alapján – mondja a képviselő, aki művészi szemmel is nézi a városrészt. – Maximalista, örök elégedetlen vagyok, észreveszem, miben kellene még javulni. A pénzügyi keret behatárolt, de ami megvalósult, azt szeretném folytatni, hogy majd elmondhassuk, az Egyetemváros valamennyi részén megtörténtek a fejlesztések. Munkámhoz segítséget nyújt három, aktív civil szervezet, a Pro Bono Veszprémért Egyesület, az Egry Baráti Kör, illetve az Óvári Ferenc Baráti Kör. A közösségekben való gondolkodás a civilek bevonásával, úgy érzem, jó irány, hiszem, ez így marad a jövőben.