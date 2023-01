Az ünnepségen egyebek mellett elhangzott, Hegedűs Györgyné, Mária 1925. január 17-én született Papkeszin. Három fia született, ketten sajnos már elhunytak. Az élet úgy hozta, hogy egyedül nevelte fel gyermekeit. Hat unokája és hét dédunokája született, akiket imád.

Hegedűs Györgyné, Máriát 98. születésnapján szűk családi körben, otthonában köszöntötte Szanyi Szilvia, Balatonfűzfő polgármestere

Forrás: családi

Mária kedves, vidám természetű hölgy, aki most is szeret énekelni és táncolni, kedvence a gyors csárdás, valamint a keringő. Egyetlen munkahelyen dolgozta le életét: a Nitrokémiánál, onnan is ment nyugdíjba.

Szanyi Szilvia polgármester reményei szerint Mária még sokáig megőrzi egészségét, vidámságát és szeretetteljes humorát.