Hamarosan begyűjtik a karácsonyfákat

E hét közepétől szállítják el a karácsonyfákat Veszprémben. Czaun János, a Veszprémi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője a Napló érdeklődésére elmondta, a családi házas övezetekben lakókat arra kérik, hogy a kommunális hulladékgyűjtés napján helyezzék ki a karácsonyfát az edényzet mellé.

Forró, száraz nyári napok

Az utóbbi ötven év második legmelegebb éve volt a tavalyi a reptéri mérőállomás adatai szerint Veszprémben. A veszprémi repülőtéri meteo­rológiai mérőállomás szerint az évi középhőmérséklet 11,67 foknak adódott, ami 1,21 fokkal magasabb a sokévi átlagnál – emelte ki Kovács Győző meteorológus a Naplónak nyilatkozva. A tendenciát jól jellemzi, hogy 2011 óta az összes évben a sokévi átlagnál magasabb volt az évi középhőmérséklet. Ami 2022-t illeti, a szokásosnál jóval enyhébb januárt és februárt az átlagosnál kicsit hűvösebb és szárazabb tavasz követte. A nyár az utóbbi ötven év második legforróbbja volt hőhullámokkal és aszállyal, majd az ősz közel egy fokkal enyhébbnek bizonyult a sokévi átlagnál. A szakember fagyos napból – amikor a hőmérséklet nulla fok alá csökken – és zord napból – mínusz 10 fok alatti hőmérséklet – is kevesebbet jegyzett fel.

Fekete István versei rajzzal és zenével

Országosan is egyedülálló az a kezdeményezés, amelyet az Aranymálinkó című előadás képvisel azzal a céllal, hogy Fekete Istvánt verseiről is ismertté tegye. Minderről az esemény ötletgazdája és szervezője, Papp Ferenc ajkai zenész beszélt a Naplónak. Fekete István az érzéseit, gondolatait versekben is rögzítette. Változatos témájú, a falusi életről, a természetről, az elmúlásról írt költeményeit megzenésítették korábban. Az azokat bemutató január 26-i ajkai előadás egyféle premiernek is betudható, Papp Ferenc szerint hasonló nem volt még hazánkban másutt. A szuggesztív program előzménye, hogy a szervező az ajkai Városi Múzeum Fekete István-szobájában talált több olyan kottát, amely azt bizonyítja, hogy az író kevésbé ismert, népies kifejezésekben gazdag verseihez Dezső Lajos kántor zenét szerzett.

Három termékkör érintett a hiányban

Több gyógyszerből is tartós hiánnyal kell szembenézniük a betegeknek és a patikáknak az utóbbi hetekben, hónapokban Veszprémben is. Alfási Tünde, a veszprémi Tündérkert Gyógyszertár vezetője a veol.hu-nak elmondta, három olyan készítményt vagy termékkört érint jelenleg a készlethiány, amelynek helyettesítése nem megoldható. Ezek közé tartoznak a tisztán amoxicillin-tartalmú antibiotikum készítmények. Szintén hónapok óta hiánycikk a szemaglutid-tartalmú, cukorbetegségek kezelésére szánt injekció. A harmadik csoport, amelyet jelentős hiány sújt, a klonazepám-tartalmú szorongás­oldó és epilepszia-gyógyszer.

Ökumenikus imahét a hívők egységéért

A Krisztus-hívők egységéért idén is megrendezik az ökumenikus imahetet/imanyolcadot január 15-e és 22-e között. Az imahét országos nyitó istentisztelete vasárnap 18 órakor lesz a budapesti Kálvin téri református templomban. Veszprémben mindennap 17 órakor kezdődnek az alkalmak, a hívek mindig más helyszínen imádkoznak az egységért. Az imanyolcad nyitó istentisztelete a Kálvin János parki református újtemplomban lesz, ahol Takáts István érseki általános helynök, főszékesegyházi plébános hirdet igét – írta meg a veol.hu.

Eltűntek a különös szobrok

A Kővágóörs és Köveskál határán lévő Kornyi-tó a kirándulók egyik kedvelt célpontja a Káli-medencében. Nemrég azonban eltűntek a korábban Jancsó-filmekben is szereplő különös szobor­alakzatok a dombtetőről. A fém tartóoszlopok elrozsdásodtak, felújítják az alkotásokat – olvasható a veol.hu-n.

Hagyományos disznóvágás

A hagyományos disznóvágást január 14-én tartják meg a nyirádi művelődési háznál. Délelőtt 11 órától kínálják a kóstolót, lesz forralt bor és tea, fellép Mc Hawer és a Tekknő, Matyi és a hegedűs, Peter Srámek, Szabó Ádám, és a Zaporozsec ad élő koncertet. Este retró buli lesz Jacksonnal – olvasható a veol.hu programajánlójában.

Szúdokuversenyt rendeznek

Szúdokuversenyt rendeznek január 14-én, szombaton 10 órától az Agóra Veszprém Kulturális Központban, nevezési díj nincs, mindenkit várnak – tájékoztatta a rendezők nevében a Naplót Sótonyi Sándor. 2006-ban Luccában rendezték az első szúdoku-világbajnokságot.

A nő arcai – pályázat

A nő arcai címmel képzőművészeti pályázatot hirdet az Agóra Veszprém Kulturális Központ. Olyan alkotásokat várnak (festményt, fotót, kis méretű szobrot, plasztikát vagy fotót), amelyek nőt, nőket ábrázolnak különböző élethelyzetekben. A zsűri által kiválasztott alkotásokból kiállítást rendez az intézmény 2023 januárjában. Egy személy maximum három képpel pályázhat – írta meg a veol.hu.

Kétszettes hátrányból álltak fel a bakonyiak

A VESC izgalmas, az SzBRA sima meccset vívott. A Szent Benedek RA 3-0-ra, a VESC együttese pedig 3-2-re nyert az év első játéknapján a női röplabda NB I.-ben. Mindkét csapat hazai pályán szerepelt, Balatonfüreden, illetve Veszprémben – olvasható a Napló sportrovatában.