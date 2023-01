– Európa-szerte, így hazánkban is koronavírus, influenza és RSV-fertőzésekkel találkozunk mostanában gyakran, körülbelül mindegyik az esetek egyharmadáért felelős. A koronavírus okozta és az influenzafertőzések tüneteket jól ismerjük, de az RSV fertőzések diagnosztikai problémát jelenthetnek – kezdte lapunknak adott tájékoztatását Hajdu László veszprémi házi gyermekorvos és hozzátette: nem új betegségről van szó, régóta velünk van, az esetek nagy részében enyhébb tünetek a jellemzőek, így egyszerű náthának gondolhatjuk.

A doktor szavai szerint az RSV a légúti óriássejtes vírus által okozott fertőzés, a gyermekek nagy számban két-három éves korukra átesnek a betegségen, s gyakran az orvosok sem gondolnak rá az enyhe tünetek miatt. Ám szakértőnk arra is felhívta a figyelmet, hogy két korosztály is veszélyeztetettnek számít a fertőzés szempontjából: az öt év alatti gyermekek és a hatvan-hatvanöt év közöttiek. A várandósok és az immunhiányos felnőttek szintén a veszélyeztetettek körébe sorolandók, s gyermekkorban különösen veszélyeztetettek a hat hónapos kor alatti csecsemők.

– A vírus cseppfertőzéssel terjed, de használati tárgyakon is megmarad, a fertőzést így is elkaphatjuk. A vírus a légzőrendszer nyálkahártyának sejtjeit támadja meg, gyulladást okozva. A lappangási idő kettő-nyolc nap közé tehető. Orrfolyás jelentkezhet, az étvágy csökkenését tapasztalhatjuk, a köhögés akár zihálássá vagy nehezített légzéssé alakulhat. Ilyen tünetek esetén gondoljunk RSV fertőzésre! – magyarázta el a gyermekorvos, és arról is beszélt, hogy kiegészítő tünet lehet még az ingerlékenység, a csökkent aktivitás, társulhat hozzájuk tíz másodpercen túli légzéskimaradás. Hőemelkedés vagy láz szintén. S ilyenkor ráadásul a légutak gyulladt nyálkahártyája teret engedhet más kórokozóknak, így a koronavírus és az influenzavírusok társulhatnak egy időben az RSV-hez, vagy az RSV fertőzést követve támadhatják meg szervezetünket.

Hajdu László tájékoztatása alapján súlyosabb esetben középfülgyulladás, tüdőgyulladás alakulhat ki, de a betegség a szövődménymentes esetekben egy-két hét alatt lezajlik. Csillapíthatatlan köhögés, fokozódó nehézlégzés az általános állapot romlása esetén mindenképp forduljunk orvoshoz! Két év alatti gyermekeknél a súlyosbodó tünetek kórházi felvételt indokolhatnak, oxigénterápiára, lélegeztetésre is sor kerülhet.

A fertőzés antibiotikumokkal nem kezelhető, váladékoldó, köptető szerek nem ajánlottak – hangsúlyozta a háziorvos. Van azonban, amit megtehetünk megelőzésképp és főképpen akkor, ha már elkaptuk az RSV-t. Azokat a higiénés rendszabályokat kell alkalmaznunk és betartanunk, amiket a Covid alatt megismertünk, alkalmaztunk. Fontos a gyakori kézmosás, a használati tárgyak tisztán tartása, fertőtlenítése. Fertőzés esetén ne menjünk közösségbe, maradjunk otthon!