Ahogyan arról lapunkban beszámoltunk, harminc százalékkal emelkedett a légúti fertőzéssel orvoshoz fordulók száma az év első hetében a tavalyi év utolsó hetéhez képest Veszprém vármegyében. A Nemzeti Népegészségügyi Központ laboratóriumában a minták között az influenza A és B variánsát, az RSV-t és a koronavírust is kimutatták. A gyógyszertárakban ma már nemcsak a koronavírus, hanem az influenza A és B, valamint az RSV kimutatására is alkalmas kombinált gyorstesztek is elérhetők.

Alfási Tünde, a veszprémi Tündérkert Gyógyszertár vezetője érdeklődésünkre elmondta, készleten tartják az influenza és Covid kombinált gyorstesztet, de azt egyelőre nem keresik a páciensek, a betegek jobbára a koronavírust kimutató teszteket vásárolják. Úgy vélte, hasznos a kombinált teszt, mert a hasonló tünetekkel jelentkező betegségek közül ennek segítségével egyértelműen megállapítható, hogy melyik fertőzte meg a pácienst. Az antigén gyorstesztek közül több is forgalomban van: a legelterjedtebb az orrüregből vagy garatból vett mintából mutatja ki a vírusra jellemző fehérje jelenlétét, és akkor pozitív az eredmény – és színeződik el a tesztcsík –, ha az adott vírus már megtalálható a légutak nyálkahártyáján. Emellett vannak nyáltesztek is, valamint olyan orrüregi mintavételek, amikor pufferoldat nélkül, a mintavevő pálca egy lépésben kimutatja, hogy jelen van-e a vírus vagy sem.

Alfási Tündétől megtudtuk, hogy a légúti fertőzések kimutatására alkalmas kombinált gyorstesztek a tavalyi év második felében jelentek meg a kínálatban, és a Covid-tesztekhez hasonlóan meglehetősen pontosak, közel 100 százalékos megbízhatóságúak. A szakember elmondta, a technológia már adott, így a jövőben várható, hogy bővülhet ezeknek a gyorsteszteknek a köre, így laboratóriumi háttér és vírustenyésztés nélkül gyorsan juthatnak a szakemberek a kívánt diagnosztikus eredményre a gyakori vírusbetegségek esetében.