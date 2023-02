Két szerelmet is köszönhet a pápai Pegazus Színháznak Balázs-Valler Kata: jó értelemben megfertőződött a bábművészettel és rálelt párjára. Így megfogadhatta édesapja bölcs javaslatát, ugyanis mindig azt mondta neki, olyan férjet keressen, akivel közös álmot tudnak megvalósítani vagy legalább hasonlóak az álmaik. Mivel ma már Katának a bábszínház az élete, azt, hogy Balázs Jánossal egymásra leltek, igazi áldásnak tekintik az atyai jótanács szempontjából is. A pápateszéri származású menyasszony kérését, hogy bábozzon nekik, így nem utasította el a helyi plébános, Primász Gábor Róbert, hiszen gyerekeknek egyébként is szokott tartani bábos miséket.

Szakmai barátságból szerelem

– Végzettségem szerint színész vagyok, de amikor munkát kerestem, anyukám a pápai bábszínház álláshirdetését vette észre. Ott azt mondták, előny, hogy rokon szakmához értek. Több mint tíz évet, kilenc évadot töltöttem a társulatnál. Nagyon sokat tanultam vezetőitől, munkatársaimtól, a velük töltött idő alatt vált olyan részemmé a bábvilág, ami már elszakíthatatlan tőlem, ragaszkodom hozzá. Igaz, pár éve úgy éreztem, a bábozáson belül más úton szeretnék járni, más műfajt szeretnék kipróbálni. Már csak vendégművész voltam a Pegazusnál, amikor díszítőt kerestek, így oda került a mostani párom – idézte fel Kata.

A menyasszony a plébánossal Isten házának kapujában

Balázs János festőművésszel, ikonfestővel 2019 őszén ismerkedett össze. Ugyanaz érdekli őket, gyorsan remek alkotóközösséget alkottak, összhang teremtődött köztük. Beszélgetéseik során alakították egymás gondolatait, ötleteit, jó szakmai barátság alakult ki köztük. Majd kiderült, egyre jobban vonzódnak egymáshoz. Ma már meggyőződésük, az, hogy az elején hosszabb idejük volt arra, hogy valóban megismerjék a másikat, jó alapokat adott kapcsolatukhoz.

A húsleves és a házasság

Pápán élnek, de istentiszteletekre Pápateszérre járnak, azért is, mert Kata ott nőtt fel, ott él az édesanyja. Kötődnek a faluhoz, egyházközösségéhez, a helyi templomban szerettek volna esküdni. S a menyasszony már tavaly, amikor a községbe került plébánosnak Primász Gábor Róbert, hallotta, hogy az új pap bábos atya. Látta is, hogyan alkalmazza a bábművészetet a templomban. Ezért volt az ara elég bátor hozzá, hogy bábozásra kérje, az atya pedig szívesen vállalta: egyébként csak a gyermekmiséken szokott, ezúttal azonban a házasságkötés ceremóniáján is megtette, eljátszott egy rövid jelenetet. Kesztyűbábot választott, a bábszínházi világból egy élénk színű olasz figurát, és arról beszélt, hogy a kis alak szereti Magyarországot a húsleves miatt. Hasonlatot vont a pap e kedvelt fogásunk és a házasság között: mindegyik szeretetben fő össze. Ez az ételünk olyan, hogy ki-ki hozzápakolja, amit tud, aztán hosszan kell készíteni. Tehát a bábművészek egybekelésükkor épp csak felrakták főni közös életüket a tiszteletes segítségével, még ezután lehet sokkal érettebb a kapcsolatuk, több ízét lehet kibontakoztatni, szebbé tehetik egymás, mindkettőjük mindennapjait, a lelki betevők révén is.

Az esküvőnek ezt a játékos, egyben szimbolikus részét kimondottan élvezte a násznép soraiban ülő jó pár gyerek.

Két bábművészből lett egy pár – az ifjú házasok (jobbról) és az esküvőjükön velük ünneplők

Szavak nélkül is megszólít

– A bábozás olyan érzelmi mélységeket tud elérni a színpadi értékeken keresztül, amelyekhez nehéz szavakkal eljutni. Így varázslatokra képes. Nem az agyhoz szól, hanem a közönség lelkéhez, miközben például a repülést, az óriásokat könnyebb megjeleníti és többet hagy a képzeletre, itt tényleg bármiből bármi lehet, akár egy szamovárral és egy csészével eljátszható egy szerelmi történet. A többletjelentést, amit a figurák mozgatásával idézünk elő, mindenki magának bonthatja ki – fogalmazta meg saját módján a bábművészet lényegét Kata.

Férjével ketten alkotják a Hermethia Bábszínházat. Főleg szakrális témákat boncolgató, általában felnőtt közönségnek szóló darabokat készítenek. Saját előadások bemutatása mellett együttműködnek más társulatokkal. János a bábtervezésben jobb, Kata az asztalos munkákban, a varrásban. Jelenleg a feleség a Cimbora produkció Momó című bábdaradját rendezi, férje a díszleteket készíti. Reméljük, hamarosan beszámolhatunk a munka eredményéről lapunkban.

A történet másik száláról, a bábos pápateszéri gyerekmisékről, a plébános indíttatásáról szintén hamarosan részletesebben írunk.