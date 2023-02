A Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ (MÉM MDK) Kutatási Osztályának művészettörténészei, régészei és építészei által írt mű a város építészetének vizsgálati eredményeit összegzi. A Veszprém város építészeti topográfiája című, 360 oldalas kötet a Magyar Művészeti Akadémia Kiadó gondozásában, a veszprémi önkormányzat támogatásával jelent meg.

Richly Gábor, a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) főtitkára a bemutatón elmondta, a kötet szervezetük több intézményének együttműködésével és helyi partnerek közreműködésével jött létre. Brányi Mária alpolgármester (Fidesz–KDNP) hangsúlyozta, a kötet egy kiemelkedően jó szerkesztésű, a legfrissebb kutatási információkat összegző és olvasmányos kiadvány lett. Hozzátette, nemcsak a szakmabeliek, hanem a laikusok is haszonnal forgathatják a könyvet. Az alpolgármester reményét fejezte ki, hogy más megyei jogú városok is követik Veszprém példáját hasonló topográfiai könyv létrehozásában.

Pécsi Györgyi, az MMA Kiadó ügyvezető igazgatója elmondta, minden művészeti ágban jelentetnek meg kiadványokat, és ennek részeként a magyar műemlék bemutatására is hangsúlyt helyeznek. Almássy Kornél, a MÉM MDK igazgatója elmondta, a kötet – amely egy topográfiai alapkutatási mű – kiadását többéves kutatómunka előzte meg. Jelentőségét növeli az is, hogy 2009 után jelent meg ismét megyei jogú városról szóló topográfiai kötet. Hozzátette, a könyv segítséget nyújt az építészeknek, művészettörténészeknek, régészeknek és más kutatóknak, valamint a városba látogató turistáknak is. Megjegyezte, idővel szeretnék online is elérhetővé tenni a tartalmát.

Fotós: Nagy Lajos/Napló

Jankovics Norbert, a MÉM MDK kutatója, a kötet szerkesztője elmondta, Veszprémben 110 műemlék és 220 helyi védett épület található. A kiadványban igyekeztek feldolgozni Veszprém minden, történetileg fontos épített örökségét, ugyanakkor újdonságnak számít, hogy a könyvben a 19. század végi (historizmus), és a huszadik századi második felének urbanizációs hatásait is bemutatják. Úgy vélte, a kötet társadalmi haszna lesz, ha oktatási és turisztikai célokra is felhasználják.