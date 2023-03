Milyen az összetett, a kívánatos, a természetes erdő? Változatos kor- és fajeloszlású, magas benne a holtfák aránya, a kidőlteké, az állóké is. Odúk, kéreghasadékok, gyökerek közti lyukak révén is rengeteg mikroélőhelyet nyújtanak állatoknak, növényeknek, például zuzmóknak, amelyek a biológiai sokféleség megőrzése, a levegőminőség miatt és még számos okból fontosak. A holtfák életet adnak, ott a helyük, ahol korábban éltek, az erdőnek szüksége van rájuk. Sokszor mi, emberek nem is hasznosíthatjuk ezeket, felesleges idő, pénz, munka kihordani őket az erdők szélére; nem kerül semmibe, ha ott hagyjuk ezeket, ahol elkezdtek korhadni. Sokat tehetünk ezzel a Bakonyért, a természetért, végső soron magunkért. Az erdők léte pedig sok okból létszükséglet számunkra. Akinek ez nem elég érv a holtfák megőrzésére, gondolhat arra, hogy azokon finom, ehető gombák is teremnek – jegyezte meg a természetvédelmi őr.

Az erdő nem fagyár, a holtfa nem szemét, fát vágni nem bűn – összegezte sommásan szakmai álláspontját Vers József.