Brányi Mária alpolgármester (Fidesz–KDNP) beszédében felidézte, a szabadságharcban 18 évesnél fiatalabbak is részt vettek, akik önként jelentkeztek a toborzóknál. Hozzátette, Kossuth Lajos zászlaja alatt honvédtüzérek, lőszerhordók, ágyúsütögetők és kisdobosok is voltak, és több veszprémi tanuló is honvédnek állt. Sokan közülük a csatatérről visszatérve évtizedekig szolgálták közösségüket és családjukat.

Brányi Mária mondott megemlékező beszédet

Fotós: Pesthy Márton/Napló

Példaként az alpolgármester Szemerei Jánost emelte ki, aki a szabadságharc alatt Komáromban szolgált segédtisztként 16–17 évesen. 1861-ben szolgabírónak választották, később alispán, majd országgyűlési képviselő volt. Brányi Mária arra kérte a Kossuth iskola tanulóit, ne feledkezzenek el a szabadságharcban részt vevő fiatalokról, kutassák és tanulmányozzák életútjukat.