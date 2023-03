Kiemelték, a házhoz menő kommunális és szelektív gyűjtés az ünnepnapon is a megszokott, hétköznapi rendben folyik, így március 15-én is elszállítják a hulladékot. A közterületi parkolás március 15-én ingyenes lesz, ugyanakkor a Bagolyvári parkolóházban és a Szeglethy utcai mélygarázsban fizetni kell a parkolásért az ünnepnapon is.