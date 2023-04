Április 23-án, hétfőn éjfélkor kezdődik a jubileumi VEN, és egészen vasárnapig tart. A jubileum és a 2023-as Európa Kulturális Fővárosa-évad tiszteletére a Veszprémi Egyetemi Napok nagyszínpadán csütörtöktől vasárnap éjszakáig tartanak majd a kiemelt nagykoncertek.

Gelencsér András rektor a sajtótájékoztatón elmesélte, hallgatóként is különleges élményként élte meg ezeket a napokat; most, rektori minőségében még mindig azt a hangulatot érzi a fesztiválon, amit az indulásakor. – A VEN mindent túlél. Túlélte a rendszerváltást, a gazdasági problémákat is, ez a hagyományt, amelyet 1969-ben életre hívtak az országban először, immár harmincadik alkalommal rendezzük meg. Több mint ötven éve velünk él a Veszprémi Egyetemi Napok, és ez óriási dolog.

Csillag Zsolt, kancellár 23 éve él Veszprémben, ez idő alatt pedig egyetlen VEN-t sem hagyott ki. – Hallgatóként résztvevőként és szervezőként is részese lehettem a Veszprémi Egyetemi Napoknak és képviselhettem azt a szellemiséget, amely átjárja a rendezvényünket. Ezek a hagyományok valóban közösséget építenek, és bízunk benne, hogy a város lakói is jól fogják magukat érezni a fesztiválon.

Fotós: Nagy Lajos

Tudós Gábor, a VEN szervezője, az Egyetemi Centrum ügyvezetője ismertette a fesztivál technikai részleteit, elmondta, a nagyszínpad programjai, tehát, ami a városban élőket is megmozgathatja, csütörtöktől vasárnap estig tartanak, hiszen hétfő munkaszüneti nap, emiatt vasárnap még koncertekkel készülnek a szervezők. Mindennap 17 órától kezdődik a beléptetés, illetve fél 12-kor a hangerőt is letekerik a lakosság nyugalma érdekében. – A programok összeállításánál figyelembe vettük a környékbeli könnyűzenei koncerteket, hogy egyedi felhozatalt mutathassunk be, ez elég nehéz volt, hiszen az EKF-évben könnyűzenei koncertek tömkelege érkezik a régióba. Ennek ellenére, ahogy a naptárra rátekintek, elmondhatjuk, hogy mi vagyunk az első fecske a fesztiválszezonban – tette hozzá Tudós Gábor.

Varga Eszter Mária, a HÖK elnöke hozzátette, a VEN nemcsak a koncertekről szól: a hallgatói élet és a hagyományos programok éppolyan fontosak. Idén négy csapat fogja továbbvinni a VEN hagyományait, a hétfői dörgedelemtől elkezdve, a keddi bevonuláson át, láthatjuk a VEN-híradókat és kortesfilmeket, szerdán pedig az Alkohol Tanszék és az inverz egyetem mutatkozik be a sok-sok program mellett. Az idei Veszprémi Egyetemi Napokat a Veszprém–Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program mellett az EFOTT fesztivál is támogatja.