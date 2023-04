Korábban törvénybe sem volt iktatva hasonló, az­az, hogy fogyatékos személyek önálló életet éljenek egy lakásban együtt, segítők támogatásával. Az egyesület országos alelnöke, megyei elnöke, Horváthné Somogyi Ildikó azonban, tapolcai lévén, minden követ megmozgatott, hogy a városba költöztessen néhány fiatalt a lesencetomaji fogyatékos személyek intézetéből. Azóta a fiatalok élete nagyot változott, egy évvel ezelőtt új lakásba, egy nagy családi házba költöztek, ahol lakótársakat, vagy ahogy ők mondják, testvéreket is kaptak.

A kétszintes, hatalmas házban mind a nyolc lakónak saját, tágas szobája van. Szintenként fürdőszoba, mosdó, mosógép fokozza a kényelmet, ahogy a földszinten a tágas konyha, a nagy nappali és a terasz, az udvar ugyancsak. Amint Ildikó beenged az ajtó, a fiatalok is sorra megjelennek. Autisták és értelmi sérültek minden. Kíváncsiak, ki érkezett. Gyuri és Zotya régi ismerősként köszöntenek, ők az előző lakásban is együtt voltak már és nagy örömmel költöztek ide

Új otthonukban a tapolcai fiatalok mellé vidékiek is költöztek, így már egy igazi nagy családot alkotnak

Fotó: Tóth B. Zsuzsa/Napló

Móni udvariasan bemutatkozik és boldogan vezet körbe a szobájában, ahova minden bútort az édesanyjával ketten választottak. Budapestről érkezett. Azt mondja: megismertem Ildi mamát, Dia mamát, meg Niki anyámat, és nagyon szeretek itt lenni. Dia és Niki Ildikó munkatársa, a tapolcai és sümegi nappali intézményekben dolgoznak, amellett besegítenek itt is. Éjszakánként Hugi, Adrienn és Noémi segíti a mindennapokat. Mindannyian azon dolgoznak, hogy a fiatalok valóban otthon érezzék magukat együtt, a nagy családi házban. Móni tágas kuckója igazi lányszoba, amilyen Patríciáé és Szonjáé is. Patri már elment hétvégi látogatásra az édesanyjával, de Szonja büszkén mutatja meg kis birodalmát. Menyasszonyként mutatkozik be, hiszen a szintén a házban lakó Bánk kedvese. Az asztalon a Valentin-napra kapott virágot őrzi, a polcon Yoda mester plüssfigurája vigyáz a Barbie babákra. Szonja ágya mellett ott a cicaágy, hiszen Lego cica az övé. Miután senki sem ellenezte, kaphatott Szonja cicát az édesanyjától. A kölyökmacska persze egy pillanat alatt mindenki kedvence lett. Geri két teknőccel osztja meg tágas szobáját. Ő a házban a legidősebb, leginkább bőbeszédű. Tavaly volt ötvenéves. A polcain társasjátékok, odébb szobabicikli és játékkonzol áll a tévé előtt. Az egyik sarok diótörésre van berendezve, Geri ebből szerez egy kis zsebpénzt. Imádja a Nohab mozdonyokat, amint Zotya is, akinek az éjjeliszekrényén kis mozdonymodellek, az ágyon mozdonyos párnák, a falon fényképek és hatalmas poszter egy mozdonyról. De persze nem őt ábrázolják, hanem a különféle Nohabokat. Zotya sorolja a számukat, valóságos két lábon járó lexikon, minden adatot képes megjegyezni. Kedvességével és mosolyával mindenkit egy perc alatt levesz a lábáról. Azt mondja, saját pénzén vette a smart tévét, a laptopot, a főnöki széket. A technikai vívmányok rajongója.

Zotya és Gyuri kertészkedik is, Gyuri alig várja, hogy megmutassa az udvaron a magaságyást, a szobája ablakában a virágzó orchideákat. Közvetlen, udvarias, a régi lakóhelyükön ő volt a főnök. A szobájában két teknőst nevel egy akváriumban. A 21 éves Bánk kedvence a Bosszúállók című film, annak a hatalmas plakátja díszíti a falat. Az ágyon szuperhősfigurák fekszenek sorban, odébb divatos fotel áll. Amikor megdicsérem, Bánk köszönetet mond és kéri, hogy próbáljam ki, mert forog. Aztán arról beszél, hogy a bulijárattal jár haza hétvégente Diósdra. Azaz a támogatott lakhatás gépkocsijával, amelyben mindig szól a zene és garantált a jókedv. A falon fényképeket őriz a nagyszüleiről, unokaöccséről és Szonjáról. Mindegyik lakónál rend van és tisztaság, és az embernek az az érzése, hogy ez bizony mindig így lehet. Az előszobában macskaágy, odébb ruhaszárítók állnak, tele ruhákkal.

– Maguk mosnak, teregetnek, hiszen ez támogatott lakhatás, ők csinálnak szinte mindent, de megkapják hozzá a kellő segítséget – magyarázza Ildikó, miközben lesétálunk a nappaliba, ahol hatalmas ülőgarnitúra mögött játszik a cica. Nem mehet ki, de szobatiszta és megérti, hogy a konyhába sem léphet be. A teraszról körbenézünk, a gondozott, füves udvart igencsak szeretik a fiatalok tavasztól őszig. Van veteményes, virágok, itt minden elfér. A nagy teraszon hintaágy, hatalmas asztal, körülötte székek. A pincében lévő garázsban konditermet alakítottak ki. A nappaliban ülünk le beszélgetni, mindenki bekapcsolódik és mesélnek, hogy mikor, honnan érkeztek. Kiderül, hogy a tapolcai fiatalok örömmel fogadták a Budapestről költözőket, akik közül néhányukkal korábban már találkoztak. A fővárosiak megnézték, hogy itt, Tapolcán milyen az élet a nagy családi házban, és úgy döntöttek, hogy ide költöznek a szüleiktől.

– Hétvégeken gyakran hazamennek azért, vagy a családdal együtt indulnak kirándulni, üdülni. Hétköznapokon dolgoznak Tapolcán és Sümegen. Textilfigurákat és ajándéktárgyakat készítenek, drótmunkát végeznek. Bánk azt mondja, a fizetéséből a kedvenc filmje egyik főhősét mintázó figurát vásárolt. Geri a sümegi intézményben dolgozik, menetrend szerinti autóbusszal jár át Zotyával, aki ott három társa főnöke. Szőnyeget szőnek rongyból, lenből, alapanyagot gombolyítanak. A termékeket vásárokban értékesítik, most a Tapolcai Tavasz Fesztiválra készülnek. No és fellépésre, hiszen saját színházuk, a Szögletes Kerék Színház aktív tagjai. Idén a Palacsintás király című darabban is fognak játszani. Tavaly nyáron szinte minden hétvégén minden este az Imre Sándor Szeretetszínház aktív tagjaként előadást tartottak a vonyarcvashegyi szabadtéri színpadon, akkor a Valahol Európában című darabot mutatták be. Itt a házban most Geri a főnök, aki siet megjegyezni, hogy Ildikó a pótanyjuk. Erre a többiek nevetve teszik hozzá, hogy Niki és Dia pedig a keresztanyjuk.

Kiderül, hogy a házban hihetetlenül jó a hangulat, a fiatalok sokat nevetnek, ha probléma adódik, azt megbeszélik a pótanyával, keresztanyákkal. Így sikerült leszoktatni egyik-másik lakót a hisztiről is. Olyannyira, hogy egy, a folyosón kijelölt padra önként vonul ki ücsörögni az, aki úgy érzi, hogy megnyugvásra van szüksége. Gyuri és Zotya korábban gondnokság alatt volt, de fokozatosan eljutottak arra a szintre, hogy támogatott lakhatásban, döntéshozatalban éljenek, hiszen ez volt a vágyuk. Orvosszakértői, bírósági döntés kell hozzá, amellett, hogy nekik is meg kellett érniük rá. Hosszú évek munkája érett be végül. Azt mondják, a támogatott döntéshozatalban élve szavazhatnak, maguk intézhetik az ügyeiket, persze, megfelelő segítséggel. Ildikó hozzáteszi, hogy mindenkinek vannak gyengeségei, és annak tudatában kell támogatni őket.

– Támogatott lakhatás nincs támogatott döntéshozatal nélkül. Itt a segítőnek muszáj hinnie abban, hogy a fiatal képes megcsinálni dolgokat. A legjobban képzett szakemberek kellenek ide, mert a másodperc töredéke alatt kell reagálniuk felelősségteljesen és úgy, hogy folyamatosan fejlesszék a fiatalokat. Mindenkit azon a területen, ahol arra rászorul. De ehhez nekik kell kérniük a segítséget. Ez bizalom függvénye, és sokszor még egészséges emberek között is kihívást jelent. Például, ha télen rövidnadrágot akar felvenni valaki, tiltás helyett nagyobb eredményt érhetünk el, ha azt mondjuk, hogy a szuperhősök sem járnak abban olyankor. Büszke vagyok rá, hogy otthonuknak érzik a házat. Ez nagy szó – mondja Ildikó.

– Sőt, nekünk is a második otthonunk – teszi hozzá Dia, és Niki helyesel. A dolgozók a szülőkkel szintén nagyon jó kapcsolatot ápolnak, sokat beszélgetnek a gyermekeikről. Ők pedig akkor beszélnek telefonon a szülőkkel vagy másokkal, amikor szeretnének. – Geri szülei már nem élnek, ő a fővárosban és külföldön élő testvéreivel tartja a kapcsolatot. Móniért hol az anyukája, hol az apukája érkezik és elviszi hétvégére. Aki itt marad, azzal programot szervezünk. Normatívából gazdálkodunk, mint egy átlagos intézményben, és térítési díjat fizet a család. A fiatalok keresete a saját pénzük, maguk döntik el, hogy mire költik – mondja Niki. Geri például most luxusakváriumra gyűjt a teknősöknek. Közben már a nyári budapesti kirándulásra készül, ahol ő lesz az idegenvezető – meséli büszkén. Mókamester is egyben, hiszen jó a humorérzéke.

Dia arról beszél, hogy Sümegen, a munkahelyen a magvetéstől a betakarításig megtermelik a kertben a zöldséget, gyümölcsöt. Feldolgozzák, csatni, lekvár, szörp készül. Tapolcán drótmunkát végeznek, varrodában dolgoznak. Választhatnak, mindenki azt csinál, amit szeret. Például Szonja a konyhán dolgozik, abban ügyes. Itthon pedig a vacsorát mindig más készíti és más is mosogat. Megbeszélik, hogy mi legyen a hétvégi menü és hétközben a vacsora, ahhoz vásárolnak be. Most éppen gofrit sütnek, és már mennek is a konyhába, ahonnan kisvártatva a turmixgép berregése hallatszik ki. Bátran használják a háztartási gépeket, késeket, Ildikó és munkatársai nagy bizalommal vannak feléjük. Bánk bevallja, hogy otthon nem mosogat, de itt szívesen teszi.

Úgy élnek, mint egy nagy családban. Megünneplik a születésnapokat, névnapokat, az ünnepeltek kedvenc ételei készülnek olyankor. A kerek évfordulókra valóságos lakodalmakat sütnek – mondja Niki, és Geri hozza is a menükártyát a tavalyi, ötvenedik születésnapjára készült pompás ételek sorával. Amikor betegek, a kolléganők közül valaki itthon marad vigyázni rá. Geri nagyon beteg volt a járvány idején, de a harmadik napon felkelt az ágyból, nohabos színezőt kért és azt mondta, úgy döntött, hogy meggyógyul. Attól kezdve nem feküdt le, színezett és meggyógyult. – Ilyen egyszerű – mondja nevetve Ildikó, aki persze munkatársaival rengeteg háttérmunkát végez annak érdekében, hogy minden jól működjön a házban. És működik. Tényleg úgy, mint egy nagy családban.